Irán defenderá sus intereses en negociaciones con EEUU, dice Teherán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó hoy que su país debe salvaguardar los intereses nacionales en las próximas negociaciones con Estados Unidos, previstas bajo mediación de Pakistán.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, en el contexto de su visita a San Petersburgo, el jefe de la diplomacia persa subrayó la necesidad de garantizar los derechos del pueblo iraní y proteger los intereses del país en cualquier proceso negociador.

Araghchi señaló que sus conversaciones en Rusia buscan intensificar las consultas con Moscú sobre asuntos regionales e internacionales, además de fortalecer las relaciones bilaterales.

Indicó que las reuniones con autoridades rusas permitieron examinar los últimos acontecimientos relacionados con la guerra y evaluar la situación actual, al tiempo que destacó la importancia de la coordinación entre ambos países.

En referencia a su visita previa a Islamabad, Araghchi calificó de fructíferas las consultas sostenidas con autoridades pakistaníes, centradas en los acontecimientos recientes y en las condiciones necesarias para reactivar el diálogo entre Teherán y Washington.

Las declaraciones ocurren en medio de los esfuerzos para reanudar negociaciones tras la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que derivó en ataques iraníes contra objetivos israelíes e intereses estadounidenses en la región.

El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego temporal mediado por Pakistán, seguido de una ronda de conversaciones celebrada el 11 de abril en Islamabad que concluyó sin acuerdo.

Posteriormente, el 21 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una prórroga de la tregua, a solicitud de mediadores pakistaníes, mientras se espera una propuesta iraní para continuar las negociaciones.

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