Delegación Internacional de la Cruz Roja realiza recorrido por La Habana

Representantes de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostuvieron este lunes un encuentro en la sede de la Filial Provincial de la Cruz Roja Cubana en esta capital, informó la institución desde su perfil en la red social Facebook.

La visita contó con la presencia de Carole Pittet y Sabrina Meddour, miembros de la Delegación Regional del CICR, junto a Carlos Ricardo Pérez Díaz, presidente ejecutivo de la Sociedad Cubana de la Cruz Roja.

Durante el recorrido se constató el funcionamiento de la Oficina de Restablecimiento del Contacto Familiar y Búsqueda, así como los resultados de otros programas esenciales para el desarrollo de la Filial Provincial.

Ese mismo día, la delegación del CICR visitó la Filial Municipal del Cerro, donde se realizó una actividad de preparación comunitaria en el parque del Latino con niños y vecinos del área.

Dicha actividad incluyó la difusión del Derecho Internacional Humanitario, cometido fundamental del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y la promoción de los primeros auxilios.

La Cruz Roja Cubana, fundada en 1909 por el doctor Diego Tamayo y Figueredo, es una organización humanitaria auxiliar del Estado, con sede en La Habana y más de 39 mil voluntarios en todo el país.

Entre sus funciones principales figuran el socorro y rescate, la atención en accidentes, la seguridad acuática y la preparación comunitaria ante desastres naturales, además de la difusión del Derecho Internacional Humanitario.

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