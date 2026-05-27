Juan Manuel Alsina gana premio del primer encuentro de narradores Contar con Sacha

El escritor manzanillero Juan Manuel Alsina Milanés ganó el premio del concurso de cuentos breves El que va con la luz, primera convocatoria del naciente Encuentro de Narradores Contar con Sacha convocado y desarrollado en la ciudad de Matanzas.

Zoo, una obra cuya columna vertebral es el cuento Amores secretos y escondidos de autoría del intelectual Francisco López Sacha del libro Variaciones al arte de la fuga publicado por Ediciones Unión, trascendió entre las propuestas de cerca de 50 concursantes, mayoritariamente de las provincias orientales y La Habana.

“Yo había consultado con Sacha que me gustaba, y él me dio la libertad de trabajarlo, adaptarlo a mi forma. Es su cuento y es mi cuento”, expresa el autor.

“El premio me da una gran satisfacción porque, primero, me une una gran amistad con Sacha. Cada vez que teníamos tiempo en los eventos nos uníamos y conversábamos sobre predilecciones en común: música, literatura, cine.

“Gracias a grandes como él, llegamos a ser escritores, porque ellos han abierto el camino y nosotros los seguimos. Son maestros que seguimos, honramos y así su legado permanecerá”.

Otro hijo de la ciudad del Golfo, el narrador Luis Carlos Suárez Reyes, obtuvo una mención con el cuento El grito. “Yo lo considero como otro de los grandes maestros de la narrativa manzanillera y granmense. Por tanto, mi premio tiene un dual valor en mi recorrido literario”.

La narrativa de Alsina Milanés adscrita al realismo que pondera “la sexualidad en su arista más provocativa”, ha llegado al público lector en publicaciones como Beautiful people e Historias de cama, de la colección Marcos Antillas en 2010 y 2025 bajo el sello editorial manzanillero Orto, y en casas editoriales en Estados Unidos y México: Laponia y Warriors Edition, respectivamente, para las cuales ha editado varias obras.

Para este manzanillero quien afirma haber nacido con un libro en manos, la literatura es vida y razón. “Lo agradezco a mi padre, que antes que un juguete nos compraba un libro. Cada uno de mis hermanos tenía su librero personal, y en cada viaje de verano el primer lugar que visitábamos en la ciudad de destino era una librería. Hoy nunca descanso de leer.

“La literatura me ha hecho crecer como persona, como decía el grande las letras cubanas Lesama Lima: yo desde el sillón de mi casa he viajado el mundo a través de los libros. Ha sido vital para expresarme, comunicarme e interrelacionarme con personas de varios países por el interés común por este maravilloso arte de las palabras”.

La Demajagua