Servicio de Videoconferencia de Etecsa: El enlace que necesitamos

Conscientes de que la productividad depende de la capacidad de conectar personas e ideas sin importar las distancias físicas, la empresa líder de telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, ha desarrollado una Plataforma de Comunicaciones Unificadas en la nube, robusta, segura, accesible, escalable, flexible, con alta interoperabilidad, capacidad y disponibilidad, que integra servicios de videoconferencia y herramientas […]

Conscientes de que la productividad depende de la capacidad de conectar personas e ideas sin importar las distancias físicas, la empresa líder de telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, ha desarrollado una Plataforma de Comunicaciones Unificadas en la nube, robusta, segura, accesible, escalable, flexible, con alta interoperabilidad, capacidad y disponibilidad, que integra servicios de videoconferencia y herramientas de colaboración en función de brindar al Cliente espacios virtuales de cooperación, que le permitan gestionar sus organizaciones con alta eficiencia y eficacia.

Enlace es, precisamente, la identidad marcaria que distingue a los Servicios de Videoconferencia de ETECSA, la cual simboliza conexión, unión y colaboración en un mismo espacio virtual.

Francisco Moreno, jefe de grupo de Servicios Especializados de Videoconferencia de ETECSA, lo resume con claridad: “La comunicación efectiva es el motor de la productividad”.

La propuesta de ETECSA no se limita a ofrecer un servicio técnico, sino que busca brindar una experiencia incomparable. La plataforma está diseñada para superar las expectativas de los clientes, fidelizarlos y garantizar que cada interacción sea fluida y enriquecedora.

Con una amplia diversidad de planes, tarifas y modalidades de comercialización, el servicio que ofrecen se adapta a las necesidades de todo tipo de clientes, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones.

Uno de los aspectos más destacados es la variedad de herramientas de colaboración que brinda. No se trata expresamente de videollamadas en tiempo real, sino de un ecosistema completo que incluye videoconferencias múltiples con todos los participantes en pantalla, clases virtuales, reunión inteligente y basadas en roles que permiten varios Oradores y hasta 1500 Asistentes. Además, ofrece diferentes modalidades de conferencias: híbridas de audio y video, solo de audio, o integradas con plataformas externas.

Conjuntamente, los usuarios pueden compartir pantalla y diapositivas con pizarra de anotaciones, transferir archivos, utilizar mensajería grupal e individual, grabar sesiones, acceder a transcripciones y realizar encuestas. Estas funcionalidades permiten organizar desde reuniones masivas y webinars hasta actividades médicas que requieren transmisión de imágenes en alta resolución.

Estas prestaciones son posibles por la fortaleza de la plataforma. Con soporte para hasta 3 400 usuarios registrados en línea, 1 800 conferencias simultáneas y 1 500 participantes por conferencia, el sistema garantiza un rendimiento óptimo incluso en escenarios de alta demanda.

La calidad de las imágenes alcanza resolución hasta 4K y el sonido se ofrece en alta definición, con corrección automática de eco y ruido, además de ajustes dinámicos según las características de los dispositivos y la conexión de cada cliente sonido de alta definición y ajustes dinámicos según las características de la conexión y de los dispositivos terminales del Cliente garantizando un rendimiento óptimo en los escenarios más complejos y exigentes.

Uno de los elementos a destacar es que la plataforma cuenta con un respaldo de infraestructura que asegura las capacidades necesarias de enlace y de recursos en varios Centros de Datos y aseguramiento energético en todo el ecosistema de servidores y salas de conferencia que garantiza continuidad del servicio

Servicio de Videoconferencia de Etecsa: El enlace que necesitamos. Foto: Enrique González (Enro)/ IDEAS Multimedios.

La propuesta garantiza una completa accesibilidad e interoperabilidad con puntos finales, plataformas de terceros y procesos empresariales, todo dentro de una Plataforma de Comunicaciones Unificadas desplegada íntegramente en centros de datos de ETECSA.

La versatilidad del sistema admite que el usuario pueda realizar encuentros virtuales de manera sencilla y efectiva. No importa el lugar ni el dispositivo, basta con una conexión a la red nacional para acceder y disfrutar de todas sus funcionalidades.

Esta orientación se refleja especialmente en sectores como el turismo de eventos, las reuniones virtuales y los seminarios web (webinars), donde la plataforma se convierte en una herramienta poderosa para superar los costos y las limitaciones logísticas de los encuentros presenciales, acercando a los organizadores a sus audiencias sin importar la distancia.

La seguridad y la privacidad de los servicios y los datos de usuarios, ocupan un lugar primordial en los servicios que se ofrece ETECSA, ya que el sistema implementa cifrado de extremo a extremo, autenticación de dos factores, control fronterizo y protección contra amenazas cibernéticas, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos para que la información de los usuarios y las entidades permanezcan protegidas en todo momento., cumpliendo con estándares internacionales en la protección de datos.

Esta confianza se complementa con un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gestionado por personal altamente calificado y certificado, capaz de responder con cinco niveles de asistencia a cualquier solicitud o incidencia del Cliente.

Con estas características, ETECSA reafirma que su plataforma de videoconferencia no solo es una herramienta tecnológica, sino un verdadero puente de colaboración que responde a las necesidades actuales de empresas, instituciones y organizadores de eventos en Cuba y más allá.

Para Moreno Cordero, un elemento interesante es que desde el punto de vista técnico la plataforma de videoconferencia de ETECSA cuenta con características únicas, que la convierten en una herramienta estratégica para la colaboración empresarial y educativa en Cuba y más allá.

El Servicio de Videoconferencia de ETECSA ha demostrado ya su capacidad de responder a los más altos estándares internacionales, cubriendo los eventos de primer nivel más importantes desarrollados en nuestro país en los últimos años, dentro de los que se encuentran Cumbres, Congresos, Convenciones, Ferias, Foros Empresariales, Festivales, Talleres, Simposios y Reuniones de Entidades de Primer Nivel del Estado Cubano y de Entidades Internacionales, acumulando una gran experiencia en el soporte y gestión de los mismos y un prestigio ganado sobre la base de la profesionalidad de sus especialistas y la calidad en sus prestaciones. Un ejemplo de ello fue la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 y China, celebrada en La Habana en 2023, donde la plataforma gestionó múltiples salas y un elevado número de participantes con total eficiencia.

La propuesta se distingue por ofrecer soluciones personalizadas y una visión integral que abarca desde la planeación previa al evento, la gestión de salas y moderación, hasta la asistencia técnica durante y después de cada encuentro. El equipo especializado de ETECSA también garantiza servicios complementarios como el alquiler de equipamiento, grabación de eventos, estadísticas de participación y datos valiosos para evaluar el éxito de cada actividad.

De acuerdo con Carlos Rubio Zenea, jefe de departamento Soluciones Integrales, en esta etapa inicial los clientes interesados pueden contratar el servicio a través de las Oficinas Comerciales Empresas de todas las provincias del país y se encuentra en perspectiva extender la comercialización a través de Alianzas Terceros. Se trabaja en el desarrollo de un canal en línea que permitirá ampliar el alcance y agilizar el proceso de contratación, respondiendo a las demandas de un mercado cada vez más digital.

Para la comercialización de los servicios ETECSA ofrece una amplia gama de planes escalable en recursos, tarifas y precios que se adaptan a las necesidades y capacidad de pago de todo tipo de Clientes.

Los elementos más importante que aportan los Servicios Autogestionados y los Servicios de Sala de ETECSA, son su valor de uso y su contribución a la transformación digital de las organizaciones, que convierten la gestión de las organizaciones, en una nueva realidad transformadora basada en entornos de trabajo híbridos, que combinan presencialidad con virtualidad y aseguran una experiencia de comunicación dinámica e interactiva, sumamente inmersiva y equitativa, lo cual es fundamental para mejorar en la eficiencia operativa, el incremento de la competitividad y el fortalecimiento de la toma de decisiones y su eficacia.

El Servicio Autogestionado no solo se centra en la gestión cotidiana de empresas, organismos y entidades, su uso tiene un alcance mucho más amplio, que puede abarcar Centros de Contacto Virtuales, Centros de intermediación para Sordos e Hipoacúsicos, implementaciones en el campo de la telemedicina como Consultas Virtuales y Análisis de Casos con imágenes de alta resolución, centros de Información Virtual en Hospitales y Aeropuertos, uso en el proceso de enseñanza, lo cual permite desarrollar el aprendizaje colaborativo en los estudiantes, a través de Seminarios Web y Clases Virtuales, incorporando también la discusión de Tesis de Grado, Maestrías y Doctorados, Banca Virtual, Sistema de Justicia con Audiencias Virtuales, Integración con procesos empresariales y otras.

el Servicio Profesional a Eventos es uno de los más especializados que se ofrecen, porque brinda soluciones personalizadas en función del tipo y alcance del evento, el lugar en que se realice y la tecnología que se integra. Este servicio tiene varios planes que incluyen planeamiento del evento, alquiler de equipos, entrenamiento de moderadores y presentadores, moderación del evento, gestión técnica del evento y asistencia post Evento.

Con esta plataforma, ETECSA reafirma su liderazgo en telecomunicaciones y ofrece a las empresas una herramienta que combina innovación, seguridad y cercanía. Servicio de Videoconferencia de ETECSA no es solo tecnología: es un puente hacia la productividad, la confianza y la colaboración sin límites, este servicio se convierte en el enlace que usted necesita para transformar la manera en que su organización se comunica y crece.

Sobre su comercialización, los interesados pueden informarse en las secciones Empresas y/o Emprendedores de la web de la empresa y en las Oficinas Comerciales Empresas de todo el país.

Cubadebate