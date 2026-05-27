Irán condena acciones agresivas de EE.UU. como violación de la tregua y advierte que responderá en defensa de su soberanía

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó este martes las “acciones agresivas” de Estados Unidos a las que calificó como una violación flagrante del alto el fuego vigente desde el 8 de abril, y advirtió que la República Islámica no dejará sin respuesta “ninguna fechoría” en defensa de su soberanía.

La Cancillería iraní señaló que el “ejército terrorista” de Estados Unidos, en continuidad con sus acciones ilegales desde el anuncio de la tregua, incluidos múltiples casos de pirateo marítimo contra buques comerciales iraníes, cometió en las últimas 48 horas una violación grave de la tregua en la región de Hormozgan.

El comunicado subrayó que estos actos agresivos, ocurridos en paralelo al proceso diplomático en curso con mediación de Pakistán, evidencian la “mala fe y el incumplimiento de compromisos” del gobierno estadounidense.

Cubadebate