El 25 de mayo pasado, sostuvieron una conversación telefónica el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Por instrucción expresa del presidente de Rusia, Vladímir Putin, Serguéi Lavrov transmitió de manera oficial a la parte estadounidense que en respuesta a los continuos ataques terroristas perpetrados por Ucrania contra la población civil y los objetos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia comenzarán a lanzar golpes sistemáticos y consecutivos contra los objetivos ubicados en Kiev que son utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como contra los correspondientes centros de toma de decisiones.

Lavrov remitió la atención de su interlocutor hacia la Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia fechada también el 25 de mayo, en la cual se recomienda a Estados Unidos, así como a los demás países que cuentan con representaciones diplomáticas en Kiev, evacuar de la capital ucraniana a sus funcionarios diplomáticos y al resto de sus ciudadanos.

El canciller ruso recordó los acuerdos alcanzados al más alto nivel, a propuesta de Estados Unidos en Anchorage en agosto de 2025, en relación con el conflicto ucraniano. Asimismo, expresó su pesar por el hecho de que los esfuerzos arrogantes de las élites europeas y del régimen de Kiev estén socavando dichos acuerdos, los cuales abrían el camino hacia una solución sostenible y de largo plazo basada en un equilibrio de intereses.

Durante la llamada, ambos jefes de la diplomacia intercambiaron valoraciones sobre las iniciativas diplomáticas para superar la crisis en el estrecho de Ormuz y sobre la situación en torno a Cuba.

Finalmente, Serguéi Lavrov y Marco Rubio confirmaron la disposición mutua —a pesar de las conocidas diferencias entre ambos países— de intensificar los esfuerzos para normalizar las condiciones de trabajo de las misiones diplomáticas de Rusia y Estados Unidos en territorio del otro.

(Con información de la Cancillería de Rusia)

Cubadebate