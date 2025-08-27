Cuba vence a Antigua y Barbuda en Copa Panamericana de Voleibol

La selección cubana derrotó a la de Antigua y Barbuda 3-0 (25-19, 25-10, 25-17) en la apertura de la Copa Panamericana Masculina de Voleibol 2025, que se extenderá hasta el próximo domingo en Guanajuato, México.

Foto: Tomada de Jit

Por: Lisset Ricardo

En apenas 49 minutos dispuso este martes en la noche de su rival en el grupo A con ventaja en puntos por ataque (41-15), bloqueo (6-2) y servicio (11-2) como se esperaba dado el inferior nivel de sus oponentes, quienes, sin embargo, cometieron menos errores propios (17-27).

Los máximos anotadores por la Isla resultaron el atacador auxiliar Víctor Andreu y el central Endriel Pedroso, con 11 tantos cada uno. Por los contrarios, Cairon Davis solo sumó seis unidades, según el sitio oficial del evento.

El capitán Andreu declaró a la prensa que “venimos de un largo viaje, apenas llegamos anoche, pero iniciar con un partido que no nos exigió fue bueno porque estamos descoordinados y cometiendo muchas faltas”.

“No subestimamos a ningún rival, el final fue emocionante para ambos equipos. Este partido nos sirvió de entrenamiento para enfrentar partidos más difíciles, como lo serán ante Venezuela y Estados Unidos”.

En los demás resultados de esta jornada, en la llave A, los venezolanos superaron a los estadounidenses 3-0 (25-21, 28-26, 31-29), y en la B, Colombia a Guatemala 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) y Canadá a Puerto Rico 3-1 (25-21, 25-18, 22-25, 25-20).

Este miércoles el plantel cubano enfrentará a Venezuela, Estados Unidos a Antigua y Barbuda, Canadá a Guatemala y Colombia a Puerto Rico.

La Copa Panamericana de Mayores otorga puntos para el sistema de clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.