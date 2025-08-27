Comienzan en Granma preparativos para cierre de verano

Luego de dos meses de intenso verano en Bayamo se intensifican preparativos de las actividades conque cerrará la etapa estival.
La comisión provincial de verano en conjunto con las autoridades de la provincia última detalles al amplio programa de actividades culturales, deportivas y comerciales que serán puestas a disposición de la familia granmense.
Sin dudas el aprovechamiento óptimo de los recursos, calidad de los servicios y la participación del pueblo serán esenciales para asegurar el éxito de la última etapa del período vacacional.