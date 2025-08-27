Comienzan en Granma preparativos para cierre de verano

La jornada Verano Siempre Joven 2025 llega a su fin por tal motivo en la capital granmense se prepara un variado programa de actividades. Diversos espacios de la Ciudad Monumento acogerán las propuestas recreativas y culturales diseñadas para todos los públicos.

Luego de dos meses de intenso verano en Bayamo se intensifican preparativos de las actividades conque cerrará la etapa estival.

La comisión provincial de verano en conjunto con las autoridades de la provincia última detalles al amplio programa de actividades culturales, deportivas y comerciales que serán puestas a disposición de la familia granmense.

Sin dudas el aprovechamiento óptimo de los recursos, calidad de los servicios y la participación del pueblo serán esenciales para asegurar el éxito de la última etapa del período vacacional.

Lianet Pérez Sanchez