Palestinas viven un infierno en prisión israelí de Damon

Una prisionera palestina denunció hoy las violaciones a las que son sometidas las detenidas en la cárcel israelí de Damon y alertó que las condiciones de vida allí alcanzaron un nivel de crueldad sin precedentes.

En una carta divulgada por su abogado, Masa Ammar Hassan Ghazal, de 23 años, detalló que solo este mes las autoridades penitenciarias efectuaron ocho redadas en las celdas.

Detalló que, en una de ellas, una prisionera fue agredida cuando cuatro guardias y un oficial le quitaron a la fuerza sus aretes, lo cual le provocó una grave hemorragia en el oído.

Las escenas de palizas y gritos se volvieron cotidianos, relató la joven, quien señaló que el dolor físico y psicológico les impide dormir después de cada redada.

Detalló que las celdas están infestadas de ratas e insectos, y que varias detenidas se ven obligadas a dormir en el suelo debido al hacinamiento.

Ghazal también alertó sobre la falta de atención médica, mientras que las comidas son inadecuadas y la ropa es tan escasa que las mujeres se ven obligadas a pedirse prestadas prendas unas a otras.

A mediados de este mes, la Sociedad de Prisioneros Palestinos denunció también los maltratos, el hambre y las pésimas condiciones de higiene que sufren las palestinas detenidas en cárceles israelíes.

En un comunicado, la institución afirmó que las autoridades penitenciarias de ese país ejecutaron en los primeros 15 días de agosto cuatro operativos represivos contra ellas en Damon.

Fueron esposadas, sacadas de sus celdas de forma humillante, y obligadas a agachar la cabeza mientras eran conducidas al patio, donde fueron maltratadas, afirmó el grupo.

La Sociedad precisó que en al menos dos de esos operativos se utilizaron gases lacrimógenos y perros policía.

Tales acciones no son nuevas, sino que representan una política consistente y sistemática llevada a cabo por el sistema penitenciario contra todos los prisioneros palestinos, de ambos sexos, subrayó.

Recientemente, la Comisión de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros Palestinos alertó sobre la situación en Damon.

Citada por el organismo, Intisar Al-Awawdeh, de 52 años, narró la difícil situación que vivió desde su arresto, en mayo último, y luego la vida en esa instalación.

Comentó que allí no existe ventilación natural en las celdas ni se entregan artículos de aseo personal para las reclusas.

Todas sufrimos picazón en la piel debido a la sudoración excesiva, la humedad y la falta de ventilación, recibimos poca alimentación, y la mayoría padecemos deficiencia de vitamina D y caída del cabello, reveló.

En junio último el Club de Prisioneros informó que 47 mujeres estaban encerradas en esa instalación, incluidas dos embarazadas y dos adolescentes.

En abril, el Ministerio de Asuntos de la Mujer palestina publicó un informe que documenta los maltratos y vejaciones a la que son sometidas las féminas en las prisiones de la vecina nación.

