Doctor palestino denuncia situación de Gaza

Los hospitales allí reciben diariamente decenas de muertos y cientos de heridos como resultado de los bombardeos del Ejército y de los ataques contra quienes esperan ayuda, denunció el galeno en declaraciones a la prensa.
Señaló el creciente número de personas hambrientas que llegan a los centros de salud debido a la desnutrición y destacó que la capacidad hospitalaria en Gaza alcanza entre el 270 y el 300 por ciento.
“No encontramos sitio para los heridos en el hospital. Los dejamos en las calles y en el suelo. Muchos de ellos mueren ante nuestros ojos, y no podemos hacer nada por ellos porque no hay suficientes quirófanos”, lamentó.
Al respecto, explicó que en el Al-Shifa solo hay tres quirófanos, lo cual consideró insuficiente para los cientos de heridos que llegan a diario.
Tenemos un déficit importante de camas de cuidados intensivos y poco a poco se están agotando los medicamentos anestésicos, las gasas y muchos otros medicamentos y suministros, subrayó.
Abu Salmiya afirmó que todas las zonas de la Franja están siendo sometidas a intensos bombardeos.
Los refrigeradores que guardan los cadáveres están completamente llenos y no pueden contener más, indicó.
“La situación es catastrófica en todo el sentido de la palabra y los hospitales tampoco pueden acoger a pacientes que sufren desnutrición y enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y diálisis renal, apuntó.
También resaltó la gravedad de la situación sanitaria y humanitaria ante la propagación de epidemias en los campamentos de tiendas para desplazados debido al intenso calor y al consumo de agua contaminada.
La situación llegó a un punto de no retorno, dado el colapso total y completo del sistema de salud en Gaza, expresó.