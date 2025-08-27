Doctor palestino denuncia situación de Gaza

El director del Hospital Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, advirtió hoy que la situación humanitaria en la Franja de Gaza está en su peor momento ante el incremento de los ataques israelíes, como parte de una anunciada ofensiva terrestre.

Los hospitales allí reciben diariamente decenas de muertos y cientos de heridos como resultado de los bombardeos del Ejército y de los ataques contra quienes esperan ayuda, denunció el galeno en declaraciones a la prensa.

Señaló el creciente número de personas hambrientas que llegan a los centros de salud debido a la desnutrición y destacó que la capacidad hospitalaria en Gaza alcanza entre el 270 y el 300 por ciento.

“No encontramos sitio para los heridos en el hospital. Los dejamos en las calles y en el suelo. Muchos de ellos mueren ante nuestros ojos, y no podemos hacer nada por ellos porque no hay suficientes quirófanos”, lamentó.

Al respecto, explicó que en el Al-Shifa solo hay tres quirófanos, lo cual consideró insuficiente para los cientos de heridos que llegan a diario.

Tenemos un déficit importante de camas de cuidados intensivos y poco a poco se están agotando los medicamentos anestésicos, las gasas y muchos otros medicamentos y suministros, subrayó.

Abu Salmiya afirmó que todas las zonas de la Franja están siendo sometidas a intensos bombardeos.

Los refrigeradores que guardan los cadáveres están completamente llenos y no pueden contener más, indicó.

“La situación es catastrófica en todo el sentido de la palabra y los hospitales tampoco pueden acoger a pacientes que sufren desnutrición y enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y diálisis renal, apuntó.

También resaltó la gravedad de la situación sanitaria y humanitaria ante la propagación de epidemias en los campamentos de tiendas para desplazados debido al intenso calor y al consumo de agua contaminada.

La situación llegó a un punto de no retorno, dado el colapso total y completo del sistema de salud en Gaza, expresó.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959