Se alista Cauto Cristo para iniciar nuevo curso escolar

Las principales autoridades del sistema educativo en Cauto Cristo precisaron los aseguramientos para este nuevo periodo lectivo, hace solo minutos.

La máster en ciencias Dayanis Tamayo Zamora, directora del sector, anunció modificaciones en el funcionamiento general del sistema docente:

” La mayoría de los planteles trabajarán como lo veníamos haciendo. Sin embargo, para este nuevo periodo apostamos por mantener la mayor asistencia posible, tomando en cuenta que tendremos zonas educativas como El Sombrero, donde habrá concentrados a partir de diciembre”, declaró.

En zonas bajas Tranquera y Pozo Redondo funcionarán escuelas con doble sesión presencial Para el nivel primario horario de la mañana y en la tarde clases para la secundaria”, explicó.

No obstante, la doble sesión es para todas las instituciones educativas, con actividades complementarias para las escuelas para las tardes.

Quedó organizado un cronograma de visitas a las instituciones educativas para los aseguramientos.

En las orientaciones quedó establecido que priorizarán intercambios con las familias para garantizar el cumplimiento del proceso docente.

El espacio fue propicio para un llamado a velar por la higiene en las escuelas para evitar contagios por virosis que circulan en el municipio.

En un claustro de cada plantel la próxima semana serán definidos los pormenores del proyecto institucional que funcionará en cada centro, las directivas para los aseguramientos y su contextualización.

Radio Bayamo