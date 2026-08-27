China y Estados Unidos abogan por relación estratégica estable

China y Estados Unidos abogaron por impulsar una relación estratégica, estable y constructiva durante un encuentro celebrado entre el canciller Wang Yi y el embajador estadounidense David Perdue, informó hoy una fuente oficial.

De acuerdo con el comunicado, la parte china señaló que ambos países trabajan bajo la orientación de sus respectivos jefes de Estado para construir esa relación.

El canciller afirmó que mejorar los vínculos bilaterales, coexistir pacíficamente sobre la base del respeto mutuo y avanzar hacia una cooperación de beneficio compartido responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos y a las expectativas de la comunidad internacional.

Wang señaló que las relaciones entre China y Estados Unidos aún enfrentan diversos riesgos y desafíos.

Ante esa situación, llamó a aplicar los importantes consensos alcanzados por los presidentes de ambos países, centrarse en las agendas positivas y gestionar de forma adecuada las diferencias.

El diplomático chino también pidió crear condiciones favorables para los próximos contactos de alto nivel y promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de los vínculos bilaterales.

Perdue afirmó que los jefes de Estado de China y Estados Unidos ofrecen una orientación estratégica importante para las relaciones entre ambos países.

El embajador calificó de muy exitosa la visita del presidente Donald Trump a China en mayo y expresó la disposición de Washington a fortalecer la comunicación, ampliar la cooperación y preparar los próximos intercambios de alto nivel.

Perdue señaló que Estados Unidos está dispuesto a construir una relación estratégica estable y constructiva con China sobre la base del respeto y la reciprocidad.

Durante el encuentro, el embajador transmitió además las condolencias del Gobierno estadounidense por las víctimas de un deslizamiento de tierra ocurrido en Gyirong, en la Región Autónoma de Xizang (Tíbet).

El encuentro tuvo lugar la víspera en Beijing, en un contexto de esfuerzos de ambas partes para mantener los contactos de alto nivel y gestionar las diferencias entre las dos mayores economías del mundo.

También en momentos en los que se ultiman los detalles de la visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos, prevista para septiembre próximo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959