Inundaciones catastróficas en Nepal y Tíbet dejan más de 350 fallecidos y 1.300 desaparecidos

Los equipos de rescate buscaron el jueves a cientos de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Nepal y China, donde un torrente mortal de agua y barro de varios pisos de altura arrasó comunidades el día anterior tras el colapso de un glaciar.

Los vídeos del desastre mostraban a personas corriendo antes de que las aguas de la inundación las engulleran y arrasaran edificios y puentes. Más de 350 personas murieron, según la policía, y más de 1.300 desaparecieron, incluidos decenas de extranjeros y peregrinos. Cientos de personas más han sido desplazadas en toda la región del Himalaya.

Las empinadas laderas y los valles frondosos bajo la cordillera del Himalaya — hogar de muchos de los picos más altos del mundo y glaciares restantes — son especialmente vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. El deshielo de los glaciares se ha vuelto más común debido al cambio climático causado por el ser humano.

Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios del distrito de Nuwakot, en Nepal, cubiertos de barro tras el paso del torrente. Los escombros colgaban de ramas y cables de árboles, se enterraron vehículos y algunos supervivientes atónitos quedaron cubiertos de barro.

Nirajan Paudyal, periodista afincado en la capital de Nepal, Katmandú, estaba preocupado por sus padres y otros familiares en la aldea de Soley, en el distrito.

“Me temo que no habrá ninguna novedad”, dijo Paudyal.

Helicópteros desplegados para rescatar debido a carreteras dañadas

El desastre ha dejado al menos 826 personas desaparecidas en Nepal. Las autoridades del Tíbet, una región autónoma de China, informaron de al menos tres muertos y 558 desaparecidos.

Funcionarios nepalíes dijeron que decenas de puentes fueron destruidos y casi 40 kilómetros (25 millas) de carreteras resultaron dañados, lo que complicó los esfuerzos de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas en helicóptero, dijo el portavoz del ejército, el general de brigada Raja Ram Basnet. Los equipos del ejército también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico de Trishuli, añadió.

Decenas de heridos han sido trasladados a Katmandú para recibir atención médica.

Los rescatadores encontraron cuerpos en el distrito de Chitwan, a cientos de kilómetros (millas) río abajo de las zonas más afectadas.

Bishal Kumar Bhandari, presidente de la Cruz Roja de Nepal, dijo que la agencia ha cambiado su enfoque del rescate a operaciones de ayuda a gran escala en los distritos afectados por las inundaciones. Dijo que alrededor de 1.200 personas fueron desplazadas de al menos tres aldeas.

En el Tíbet, un deslizamiento de tierra que ocurrió el miércoles cerca del paso fronterizo terrestre del puerto de Gyirong dejó barro en las zonas circundantes de una profundidad media de más de 1,5 metros (5 pies), informó la cadena estatal china CCTV. Las carreteras que conducen al cruce resultaron todas dañadas, mientras que podrían producirse derrumbes secundarios o deslizamientos de tierra a medida que la lluvia continúe en la zona, añadió.

El primer ministro chino, Li Qiang, llegó el jueves a Gyirong para dirigir los esfuerzos de rescate, junto a 500 militares y paramilitares.

Las autoridades chinas también advirtieron que un lago en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu está desbordándose y podría romperse.

El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció el jueves en X que ha ordenado la liberación de 2 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU para ayudar con la atención médica, el refugio y el agua. Calificó las inundaciones de “horribles”.

Más de 1.300 están desaparecidos, incluidos cientos de extranjeros

Muchos aún esperan saber si sus seres queridos están vivos.

Shova Shrestha, de 33 años, ha pasado más de un día buscando noticias de su marido, Rajan Shrestha. Dijo que su teléfono sonó cuando llamó por primera vez tras las inundaciones, pero luego se volvió inaccesible. Desde entonces, ha observado cada helicóptero que aterrizó en Bidur, la capital del distrito de Nuwakot, con la esperanza de que él estuviera entre los supervivientes.

“Sigo mirando cada helicóptero, esperando que salga de él”, dijo Shova.

Entre los desaparecidos hay 517 extranjeros, según la oficina de turismo de Nepal.

Entre ellos se encuentran 178 personas de India, más de 60 de Estados Unidos y personas de otros 30 países, entre ellos Ucrania, Reino Unido, Sudáfrica y Japón, según la junta.

Muchos de los desaparecidos podrían haber estado en peregrinación al monte Kailash en el Tíbet, un lugar sagrado para hindúes, budistas y otros.

Setenta y siete personas de un grupo de peregrinación quedaron atrapadas en las inundaciones de la oficina de inmigración en la frontera, según una publicación en X del gurú espiritual indio Sadhguru Jaggi Vasudev.

Sadhguru visiblemente emotivo dijo en un vídeo que el grupo incluía a 22 estadounidenses y otros de varios países. Dijo que no había información oficial sobre su paradero.

Estados Unidos ha rescatado a un pequeño grupo de estadounidenses, dijo la secretaria de prensa saliente de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el jueves en una entrevista en “Fox and Friends”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó el jueves que 288 de sus nacionales, incluidos algunos trabajadores de un proyecto eléctrico, estaban desaparecidos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que casi 100 ciudadanos chinos estaban desaparecidos en Nepal. Dijo que, según información preliminar, 260 de los desaparecidos en el Tíbet eran extranjeros.

Un colapso glaciar podría haber provocado inundaciones

El Servicio Geológico de EE. UU. informó por primera vez de un terremoto de magnitud 4,4 a primera hora del miércoles, a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Katmandú, cerca de la frontera.

Posteriormente, la agencia actualizó su análisis para decir que el evento sísmico fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5,2 que envió escombros río abajo.

Expertos en clima del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña, con sede en Katmandú, dijeron que una avalancha de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

En un comunicado enviado por correo electrónico, dijeron que los niveles de agua en un momento del río Trishuli subieron hasta 9 metros (27 pies) en media hora.

El sistema de hielo del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a las comunidades, las infraestructuras y los suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

La región experimentó inundaciones repentinas similares en agosto de 2025, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron y se dañaron infraestructuras críticas, incluido un puente que conecta Nepal y China.

(Con información de AP News)

Cubadebate