Pintor cubano gana concurso internacional de artes plásticas en Rusia

El artista plástico cubano Nelson Almaguer Leyva fue uno de los galardonados en el V Concurso Internacional “Arquitectura de la Diplomacia”, organizado anualmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

La obra de Almaguer, titulada Polovinka —término utilizado en Cuba para referirse a los descendientes de matrimonios mixtos ruso-cubanos—, fue seleccionada por el jurado entre más de 600 propuestas.

Durante la ceremonia de premiación, la directora del Departamento de Información y Prensa de la Cancillería rusa, María Zajárova, destacó el creciente interés internacional por la cultura de Rusia y señaló que el certamen contribuye a estrechar los lazos culturales entre ese país y otras naciones.

La quinta edición del concurso registró un número récord de solicitudes de participación. En esta ocasión, la convocatoria estuvo dedicada al tema “Matrioshka: diálogo de ornamentos”, que invitó a los artistas a reinterpretar una de las imágenes más reconocibles de la cultura rusa desde las tradiciones y estilos de sus respectivos países.

Los participantes partieron de la clásica forma de la muñeca matrioshka para crear propuestas que combinaran elementos de las culturas nacionales con este símbolo de la identidad rusa.

Al explicar el significado de Polovinka, Almaguer señaló que la matrioshka representa la maternidad y la protección, y resaltó los vínculos históricos entre Cuba y Rusia.

“La matrioshka simboliza la maternidad, protección (…) Rusia siempre ha estado en los momentos más difíciles que lo ha necesitado Cuba y le ha tendido la mano”, explicó el artista.

El concurso “Arquitectura de la Diplomacia” forma parte de las iniciativas impulsadas por la Cancillería rusa para promover el intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre Rusia y el resto del mundo.

La Demajagua