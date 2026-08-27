Solicitantes de visas para EEUU sin citas por ahora

En medio de mayores restricciones en la aplicación de las políticas migratorias durante este segundo mandato de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos anunció hoy que pausó las citas para visas de solicitantes en todo el mundo.

La decisión se justificó a partir de la puesta en marcha de una iniciativa de «capacitación exhaustiva» en la totalidad de las embajadas y consulados a nivel global.

El Departamento de Estado no dio detalles sobre la capacitación ni el cronograma, por lo que se desconoce el tiempo de duración del proceso, el cual pretende -dicen- ayudar a los oficiales consulares a identificar y descartar a aquellos solicitantes de visas que podrían depender de los beneficios públicos de Estados Unidos.

«Un Estados Unidos más próspero implica garantizar que los solicitantes de visas no se conviertan en una carga pública», declaró un portavoz del Departamento de Estado.

El anuncio llega en un contexto de mayores restricciones en la aplicación de las políticas migratorias en este segundo mandato de Donald Trump.

Un esfuerzo que va desde la revocación de visas y tarjetas de residencia permanente (o los llamados Green Card) hasta negativas por la participación en una protesta propalestina.

En enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de unos 75 países, pero el viernes una jueza federal anuló esa prohibición.

La jueza Jeannette Vargas del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan cuestionó la justificación del Departamento para tal política, al considerar que era “contraria a la ley” y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

La magistrada subrayó en su fallo que esa política contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de esos permisos de entrada al país.

Sin embargo, la jueza Vargas determinó que, en la práctica, los funcionarios estadounidenses tenían una orden: rechazar las visas de los solicitantes, incluso de aquellos que podían asumir su manutención, basándose únicamente en el país de origen.

La lista de los vetados incluyó a Afganistán, Colombia, Rusia, Etiopía, Somalia, Siria, Uruguay, Guatemala, Haití, Irán, Iraq, Jamaica, Líbano, Nicaragua y Cuba, entre otros.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959