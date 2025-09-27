Medallistas mundiales del atletismo de regreso a la patria

La campeona Leyanis Pérez y el ganador del bronce Lázaro Martínez fueron recibidos por directivos del Inder.

Por: Víctor Vitaliano Báez

La última parte de la delegación cubana que participó en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 regresó este viernes a la patria encabezada por los triplistas Leyanis Pérez y Lázaro Martínez, medallitas de oro y bronce, respectivamente.

La embajada atlética fue recibida en el aeropuerto Internacional José Martí por el vicepresidente primero Inder, Raúl Fornés Valenciano, la también vicepresidenta del organismo Teresa Yamila Méndez Álvarez y el director general de Educación Física y Deporte para Todos José Cedeño Tamayo, junto a otros directivos y miembros de la Federación Cubana de Atletismo.

Al darle la bienvenida Fornés Valenciano expresó que, «el resultado hizo muy feliz al pueblo cubano, ustedes han dado una respuesta que hace tiempo se estaba pidiendo de este deporte, que el mejor momentos de la temporada se alcanzara en la competencia fundamental y eso lo lograron casi todos».

«Queremos felicitarlos nombre de la dirección del país, en representación del movimiento deportivo y pueblo cubanos. Seguimos confiando en ustedes y sabemos que el atletismo de la Isla no solo está vivo, sino está cumpliendo el papel que le toca, seguir conquistando resultados y las medallas para nuestro deporte», enfatizó.

En el grupo estaba incluida la también triplista Liadagmis Povea, quien destacó con un cuarto lugar que le mantiene en la élite de la especialidad y ratifica el triple salto uno de los eventos con mayor tradición ganadora para la Isla.

Cuba, que también disfrutó de la medalla de bronce de la discóbola Silinda Morales, se ubicó en un excelente puesto 16 entre las más de 200 naciones participantes y tuvo además otros dos finalistas con Roxana Gómez (400 metros) y Mario Díaz (disco).

JIT - Revista Deporte Cubano