Cuba contra China Taipéi por el oro en Mundial de Baseball5

El equipo de la Isla buscará retener el título conseguido en la primera edición de Ankara 2023.

Por: José Luis López Sado(jose.lopez@inder.gob.cu)

La escuadra cubana derrotó 2-1 (12×7, 3×8, 7×1) a la anfitriona de México en semifinales y avanzó a la disputa del cetro en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 de Nayarit 2025.

Este sábado la tropa del joven entrenador Sergio Arturo Pérez intentará retener el título conseguido en la primera edición de esas lides, disputada hace dos años en Ankara, Turquía.

El rival será China Taipéi, que se impuso a Venezuela en la otra semifinal.

En el duelo de este viernes México se decidió por invertir el orden de su plantilla y abrió el primer set con tres féminas y dos varones. Lo perdió 7-12.

Pero en el segundo Cuba, que había iniciado con sus tres varones, debió utilizar a una fórmula similar con tres chicas y el elenco local sacó partido a su estrategia.

Recordemos que el Baseball5 tiene una regla invariable: cada equipo debe jugar el primer set de la forma que planifique (tres varones con dos damas, o viceversa). Sin embargo, en el segundo debe invertir esa proporción.

El objetivo es garantizar más participación de las mujeres, algo que se aplaude.

Entonces, si hay empate, como sucedió en este cotejo semifinal, en el parcial conclusivo se utiliza el balance a elección de cada conjunto. Los hombres golpean con mayor fuerza la pelota y casi siempre hay más posibilidades de triunfo cuando tres de ellos salen a la cancha.

Así, en el tercero de la puja Cuba-México, ambos entrenadores emplearon tres varones y dos hembras. Y los antillanos pasearon la distancia (7×1).

Por Cuba jugaron los tres segmentos el capitán Carlos Alejandro Rivera, que golpeó de 17-12 con ocho carreras impulsadas, y Kevin Hidalgo-Gato, quien también se fue de 17-12, con cinco remolques.

