Reconocen los CDR a miembros destacados

Un total de 17 zonas cederistas con resultados relevantes recibieron hoy la bandera “28 de septiembre ”, el mayor estímulo que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en conmemoración de su aniversario 65.

Jessica Jimenez Gainza I Foto : Omara García

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, entregó este reconocimiento a cada una de las estructuras de base que representan a todas las provincias.

Por decreto presidencial resultaron galardonados con la medalla “Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio” 16 miembros que representan a 214 dirigentes que destacan en el cumplimiento de diversas tareas.

El Secretariado Ejecutivo Nacional de los CDR otorgó asimismo la distinción “28 de septiembre” a 18 compañeros que forman parte de los 307 en todo el país que merecieron este homenaje por su trayectoria revolucionaria y ser referentes en los barrios.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Sirelda Suárez Milanés, coordinadora de la zona 116 “Juan Almeida Bosques” del municipio cabecera de Guantánamo, señaló que para su territorio es un honor recibir la bandera de la organización por los méritos alcanzados, pero al mismo tiempo se impone el deber de hacer más por las comunidades.

Suárez Milanés expresó que una de las fortalezas de los CDR en su localidad es la presencia de los jóvenes en las diferentes tareas, lo que evidencia que el futuro de los cederistas está garantizado.

Dunielkis Delgado Cabrera, coordinador de la zona 115 “ Hugo Rafael Chávez Frías”, del municipio capitalino de La Lisa, manifestó que a 65 años de creados los CDR, todavía prevalece el compromiso por el país y el deseo de seguir la lucha contra los diferentes ataques del enemigo.

Participaron también en la ceremonia de condecoración, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR, entre otros representantes de las estructuras políticas y de masas.

En 1960 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fundó los CDR, frente al hoy Museo de la Revolución con el objetivo de defender al país de las acciones imperialistas, y los definió como un pilar de la nación.

Después de varias jornadas de actividades, el acto central por la fecha se efectuará este domingo en la provincia de Ciego de Ávila.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.