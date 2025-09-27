Solidaridad y apoyo de los juristas cubanos con Venezuela

La solidaridad de los juristas cubanos con la causa del pueblo bolivariano, ante las amenazas de agresión imperialista, se hizo patente con la firma masiva de la Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba en apoyo a Venezuela en el Ministerio de Justicia (Minjus).

José Manuel Lapeira Casas

Oscar Manuel Silvera Martínez, titular del sector, se adhirió con la rúbrica al documento que urge a impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

Momentos antes de partir en visita de trabajo hacia la zona oriental del país, Silvera Martínez firmó el libro habilitado en la sede del organismo en apoyo al pueblo bolivariano que, entre otros aspectos, denuncia el verdadero objetivo de estas acciones de guerra que no son otras que apoderarse del petróleo y de los recursos naturales de la hermana nación.

La declaración subraya que una agresión militar contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad regional y afirma que no puede permitirse que un Gobierno recurra a la amenaza o al uso de la fuerza en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Luego de esto, en acto patriótico, directivos y trabajadores del Minjus ratificaron también con su firma el apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela y respaldaron el llamado a la movilización internacional para impedir la agresión imperialista y preservar la proclama de América Latina como Zona de Paz, tal y como lo acordaron sus jefes de Estado y de Gobierno en La Habana en 2014.

La cita fue propicia también para celebrar el aniversario 65 de la creación, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), emblemática organización de masas nacida el 28 de septiembre de1960 con el fin de movilizar al pueblo en apoyo del proceso libertario y de prevenir amenazas internas y externas.

Después de seis décadas y media de aquella gesta, el Minjus destacó el protagonismo de los CDR, los cuales mantienen su rol de vanguardia en la sociedad y, de acuerdo a las condiciones actuales, mantiene una invitación constante a involucrar a la población en la solución de problemas locales.

Desde el pasado miércoles y hasta el martes 30 de septiembre, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades de Cuba, se abren los libros para un proceso masivo de firmas que apoyan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada: “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

La iniciativa fue anunciada por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,en su reciente visita a Caracas y encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y otros dirigentes del hermano país

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.