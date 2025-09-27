Exhorta Dominica en la ONU a finalizar bloqueo a Cuba

La presidenta de Dominica, Sylvsnie Burton, pidió hoy la revocación inmediata del bloqueo comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba al intervenir en el plenario de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Burton describió el bloqueo de EEUU hacia Cuba como «injusto, ilegal y nocivo», y afirmó que el mantenimiento de esta política de larga duración no solo perjudica al pueblo cubano, sino que también daña la imagen de Estados Unidos.

«Cuba, al igual que todas las demás naciones, tiene derecho a la libre determinación», declaró la mandataria, reiterando la «solidaridad inquebrantable» de Dominica con la isla caribeña.

La presidenta destacó que el levantamiento del bloqueo es una preocupación mayor para la región del Caribe y que su eliminación «se vuelve cada vez más urgente».

En este sentido, anunció que Dominica se une a la «abrumadora mayoría» de los Estados miembros de la ONU para pedir el fin de las restricciones.

«Son cosas injustificadas, injustificables. Pertenecen a una era ya pasada. No debieran existir más», aseveró

Burton y añadió que la lucha de Cuba contra el bloqueo está dentro de la «gran narrativa de la lucha de otro pueblo caribeño por su liberación».

La líder caribeña hizo un llamado a una «reconsideración radical de estas acciones» por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La declaración de Dominica se produce en el contexto de la votación anual de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución que pide el fin del bloqueo estadounidense a Cuba, una moción que históricamente ha contado con un apoyo casi unánime de la comunidad internacional.

