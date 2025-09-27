Inicia visita oficial a Cuba presidente de Gabón

Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de la República Gabonesa, arribó hoy a horas de la tarde al país para realizar su primera visita oficial a la isla.

Ledys Camacho Casado I Foto: Luís Jiménez

Al recibimiento en el aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, acudió Elio Rodríguez Perdomo, viceministro cubano de Relaciones Exteriores.

El visitante sostendrá conversaciones oficiales con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y durante su estancia realizará otras actividades y recorridos a lugares de interés.

Cuba agradece el apoyo histórico brindado por el gobierno gabonés en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La visita del Presidente de Gabón propicia un impulso a los profundos lazos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos pueblos.

Las relaciones diplomáticas entre estos dos países se establecieron el 26 de febrero de 1974.

En el contexto de la visita serán firmados varios acuerdos bilaterales, expresión de la voluntad mutua de fomentar la colaboración en esferas como salud, educación y agricultura.

En Cuba se han graduado decenas de estudiantes de la nación africana en las especialidades de medicina.

Gabón, un país en la costa atlántica de África Central, con una superficie de 270 mil kilómetros cuadrados y una población de 2,3 millones de personas, tiene laborando una brigada médica de colaboradores cubanos con un trabajo que es valorado de inestimable valor, por brindar asistencia sanitaria en lugares apartados y de difícil acceso, y con profesionales especialistas con vasta experiencia.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.