Cinco granmeses se mantienen en la preselección sub 18 de béisbol

Cuatro atletas y un técnico de Granma se mantienen en la preselección nacional sub 18 de béisbol, que entrena en el estadio Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba, con vistas al campeonato panamericano, que tendrá lugar del 22 al 29 de octubre en República Dominicana.

El receptor Frank Frías, el jugador de cuadro Dariel Cabrera, el jardinero Dayron Espinosa y el lanzador Cristhian Céspedes son los cuatro granmenses que aspiran a integrar el equipo cubano de la categoría.

Además de estos talentosos atletas se encuentra en la “pre” el exlanzador Miguel Águila, quien debe fungir como entrenador de pitcheo del elenco.

Actualmente figuran en la preselección 28 jugadores; de ellos 20 integrarán el conjunto definitivo; de modo que los granmenses tendrán que rendir en este último tramo para poder vestir el uniforme de las cuatro letras.

Dariel y Dayron se han destacado en varios partidos, pero Frank y Cristhian también han enseñado credenciales, por eso ninguno está descartado para la selección.

El equipo será dirigido por el villaclareño Alexis Moré y espera obtener una de las plazas clasificatorias para el campeonato mundial de 2027.

Radio Bayamo