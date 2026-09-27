Cuba acudirá con nueve gladiadores al Mundial de Luchas de Astaná

La lucha cubana estará representada por nueve gladiadores en el Campeonato Mundial de Luchas, previsto para efectuarse del 24 de octubre al 1 de noviembre en Astaná, Kazajistán, convocatoria que reunirá a exponentes de los estilos grecorromano, libre masculina y femenina.

En el estilo grecorromano, la nómina estará encabezada por el campeón olímpico Luis Alberto Orta, en los 67 kilogramos, junto al monarca mundial Gabriel Rosillo (97 kg) y los campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Kevin de Armas (63 kg) y Daniel Gregorich (87 kg).

De Armas y Gregorich llegan a la cita mundialista después de conquistar los títulos centroamericanos y del Caribe en sus respectivas divisiones. Rosillo, por su parte, obtuvo la medalla de bronce en Santo Domingo, al caer en semifinales y asegurar posteriormente el tercer puesto.

En la lucha libre masculina, Cuba contará con Arturo Silot (97 kg) y Geannis Garzón (74 kg), ambos campeones invictos en Santo Domingo 2026.

La selección femenina estará encabezada por Milaimis Marin (76 kg), bronce olímpico en París 2024, junto a Yaynelis Yainelis Sanz Verdecia (55 kg), doble campeona panamericana júnior, y Greili Bencosme (50 kg), también campeona centroamericana y del Caribe.

Las tres luchadoras tuvieron una destacada actuación en Santo Domingo. Marin conquistó el oro en los 76 kilogramos luego de encadenar cuatro victorias, mientras que Bencosme también subió a lo más alto del podio en los 50 kg.

Por su parte, Sanz, quien compitió entonces en los 57 kilogramos, completó una actuación invicta y se alzó con el título.

El Campeonato Mundial de Astaná constituirá el próximo gran compromiso internacional para los nueve gladiadores cubanos, quienes buscarán trasladar al escenario universal los resultados obtenidos durante la temporada regional.

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