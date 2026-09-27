Fiesta de la Cubanía, en su XXXII edición, reunirá principales expresiones de nuestra cultura (+ fotos)

La XXXII edición de la Fiesta de la Cubanía, del 17 al 20 de Octubre, reunirá en Bayamo las principales expresiones de nuestra cultura y mantendrá sus espacios fundamentales, a pesar de los tiempos que corren.

Así fue dado a conocer durante un intercambio efectuado este martes entre representantes del sistema institucional de la cultura en el territorio y autoridades políticas y gubernamentales de Granma.

Resalta el perfil de Comunicación Cultura Granma, en la red social Facebook que, Ridiel Roblejo Leyva, Director Provincial del sector, expuso que “aclimatándose a los nuevos contextos, pretende, con la dignidad que el evento amerita, llegar a comunidades y mantener, dentro de las posibilidades, la programación cultural de espacios caracterizados que son del gusto popular’”.

Como es tradicional el recorrido “Cantar por la ruta de Céspedes”, liderado por el Premio Nacional de Cultura Comunitaria y Maestro de Juventudes René Reyes Blázquez, dará inicio a las actividades de la jornada por el Día de la Cultura Cubana, pues partirá a La Demajagua desde el día 9, y formará parte del espacio de remembranza histórica del 10 de Octubre, fecha del inicio de nuestras gestas independentistas.

Igualmente, la Fiesta de la Cubanía “pretende establecer una programación en armonía de lo autóctono con nuestras manifestaciones culturales y un programa científico y académico que desde el Crisol de la Nacionalidad Cubana pondere lo más notorio de las investigaciones históricas y socioculturales”.

Dedicada al aniversario 205 natalicio de Francisco Vicente Aguilera y el 65 de la creación de la Uneac y Palabras a los intelectuales, y con importantes motivaciones la Cubanía acogerá dentro de su programación la 39 Jornada de Cine Cubano e Internacional, e incluirá ofertas en las comunidades, área de las tradiciones, conciertos de música clásica y popular bailable, estrenos teatrales, presentaciones de libros, exposiciones de artes plásticas, y como colofón, la tradicional Gala de rememoración de la interpretación del Himno de Bayamo, el 20 de octubre Día de la Cultura Cubana”.

Radio Bayamo