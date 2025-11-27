Alistan en Valparaíso Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba

Representantes de distintas regiones de Chile participarán en el XXIX Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba que se prepara hoy en la ciudad de Valparaíso, ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago.

Por Carmen Esquivel

Al evento, los días 28 y 29 de noviembre, asistirán miembros de agrupaciones del movimiento provenientes de Coquimbo, La Serena, Santiago, Talca, Valdivia, Ovalle, Concepción, Valparaíso, entre otras ciudades, informó a Prensa Latina Sary Olmos, de la Casa de la Amistad Chileno Cubana de Viña del Mar.

En diferentes mesas de trabajo, los delegados analizarán la labor desarrollada durante el año, el reforzamiento de la lucha contra el bloqueo y el incremento de las campañas de apoyo a la isla que sufre, además, los efectos del reciente paso del huracán Melissa.

“Hemos hecho reuniones y actividades desde mayo para la organización de este gran evento. Nos hemos preparado con mucho entusiasmo, responsabilidad y compromiso”, declaró la activista.

Sary Olmos recordó que muchas organizaciones trabajan desde hace tiempo para llevar insumos y medicamentos a Cuba y ahora están abocadas a una campaña para ayudar a las provincias orientales, tras el paso del huracán.

Consultada sobre la importancia de celebrar el encuentro este año en Valparaíso, recordó que en esa ciudad está la sede del Congreso y ahí funciona el Grupo Interparlamentario Chileno Cubano.

El evento será inaugurado con un acto en el cine Insomnia y los delegados prevén visitar el Sitio de memoria Parque Cultural Excárcel de Valparaíso y participar en un banderazo de solidaridad con Cuba, entre otras actividades.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959