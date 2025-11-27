Papa León XIV inició viaje apostólico a Türkiye y Líbano

El papa León XIV inició hoy su viaje apostólico a Türkiye y Líbano, el primero de su pontificado, el cual se extenderá del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

Una nota publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede precisó que la partida del Sumo Pontífice se programó para las 07:40, hora local, de este jueves, desde el aeropuerto Fiumicino de Roma, con destino a la capital turca, Ankara, donde arribará al mediodía.

Luego del recibimiento oficial visitará el Mausoleo de Atatürk y a las 14:40, hora local, el Santo Padre será recibido por el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan.

Entre los propósitos principales de esta visita de León XIV a ese país se encuentra su participación en las celebraciones del aniversario del Primer Concilio de Nicea, efectuado hace mil 700 años, de importancia para la unificación de la doctrina cristiana.

Partirá hacia Estambul a las 17:20, hora local, donde arribará a las 19:00, y a las 09:30 del siguiente día se prevé su encuentro de oración con religiosos católicos, en la Catedral del Espíritu Santo.

A las 14:30 se trasladará en helicóptero a Iznik, nombre moderno de la antigua Nicea, y una hora después celebrará una reunión de oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito, para regresar a Estambul a las 18:30, hora local.

El 29 de noviembre a las 9:00, hora local, visitará la Mezquita del sultán Ahmet, y 45 minutos después sostendrá una reunión privada con los líderes de las iglesias y comunidades cristianas en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem

En el Palacio Patriarcal se efectuará a las 15:50, hora local, un encuentro entre el Pontífice y Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, para firmar una Declaración Conjunta, y a las 17:00 tendrá lugar una Santa Misa en el estadio Volkswagen Arena.

El 30 de noviembre, León XIV realizará una visita a la Catedral Apostólica Armenia y a la Iglesia Patriarcal de San Jorge y, tras un almuerzo con Bartolomé I en el Patriarcado Ecuménico, partirá a las 14:15, hora local, hacia Líbano.

El Obispo de Roma arribará a Beirut a las 15:45 y una hora después sostendrá un encuentro con el presidente de la República, Joseph Aoun, seguida de contactos con el presidente de la Asamblea Nacional, Nabih Berri, y con el primer ministro Nawaf Salami.

Entre sus actividades en Líbano se encuentran la visita del 1 de diciembre a la tumba de San Charbel Makluf, en el Monasterio de San Marón en Annaya, y una reunión a las 17:45 con jóvenes, en la plaza frente al Patriarcado Maronita de Antioquía, en Bkerké

El 2 de diciembre realizará, a las 8:30, hora local, una visita al Hospital «De la Croix», en Jal ed Dib, y a las 9:30 se trasladará al puerto de Beirut para realizar una oración en silencio en el lugar donde el 4 de agosto de 2020 ocurrió una explosión que causó graves destrozos, la muerte a 200 personas y heridas a unas siete mil.

A las 10:30, hora local, el papa León XIV presidirá la Santa Misa en el Beirut Waterfront de la capital libanesa, tras lo cual, a las 16:10, partirá de regreso a Roma, para culminar este viaje apostólico.

