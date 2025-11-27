Apoyan FAO y CERF recuperación agrícola en oriente

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) respaldan la recuperación de la agricultura en el oriente cubano, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa, precisó la página web del Ministerio de la Agricultura (Minag).

La productora Kirenia Sánchez Morell, de Santiago de Cuba, declaró que recibió rollos de malla, carretillas, tejas, bandejas de sembrado y un sistema de riego, lo cual le permitió reiniciar su estrategia productiva.

Antes del impacto del huracán, la FAO y el CERF habían preposicionado recursos por un monto de 510 mil dólares, lo que facilitó la entrega inmediata de insumos a los productores afectados.

En las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo se distribuyeron 500 kilogramos de semillas, 15 sistemas de riego, 14 mil metros cuadrados de tejas metálicas, motosierras y herramientas agrícolas y pesqueras.

Sánchez Morell afirmó que este apoyo contribuirá a poner nuevamente las tierras en producción y garantizar alimentos para las comunidades en el menor tiempo posible.

La iniciativa forma parte del Plan de acción de respuesta ante el huracán Melissa, coordinado por el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba junto a las autoridades nacionales y locales.

El propósito es acelerar la rehabilitación de infraestructuras dañadas y apoyar la recuperación de los medios de vida de los productores del sector agroalimentario.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.