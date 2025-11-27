Riqueza artística distingue Jornada de cultura japonesa en Cuba

Danzas tradicionales, demostraciones de artes marciales, concurso de cosplay, momento musical con el grupo Orígenes y Tambor japonés, son algunas de las propuestas para la clausura de la jornada de la Cultura Japonesa en Cuba que el sábado próximo tendrá a la Plaza Vieja del Centro histórico de esta capital como su principal escenario.

Han sido varios dias de múltiples ofertas en un programa muy especial entre el 13 y el 29 de este mes, organizado por la Embajada de Japón en La Habana, con variadas actividades y presentaciones de lujo como el estreno de una ópera japonesa a cargo del Proyecto Ebina.

Se trata de la ópera La Bailarina, una adaptación de la novela del escritor Mori Ogai, interpretada por la soprano Mami Amari junto al tenor Ren Yoshida (Toyotaro Ota), el barítono Hiroshi Okawa (Kenkishi Aizawa) y la pianista Akiko Hiura.

Les acompañaron en el escenario del Teatro cine Miramar en Playa, integrantes de las compañías cubanas de ballet Olivian Dance y de teatro infantil La Colmenita.

Otras actividades incluyeron demostraciones de ikebana (hermosos arreglos florales), talleres de origami y de mitología, charlas de anime y manga, todos con reconocidos centros patrimoniales y culturales de la Habana Vieja y la capital cubana como sedes: el Palacio del Bombillo, la Vitrina de Valonia, la casa Vitier – García Marruz.

Esta jornada sirve también de antesala a las iniciativas que se gestan para marcar próximos acontecimientos, como el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Cuba en 2029 y los festejos para conmemorar el aniversario 130 de la inmigración de ese país asiático a la isla caribeña, en 2028.

