Caliente la recta final de la Serie Nacional de Béisbol

La 64 Serie Nacional de Béisbol entra en su tramo más ardiente, con la cima al rojo vivo y los boletos a la postemporada disputándose como tesoros en tierra de gigantes.

Los Cachorros holguineros golpearon ayer en el José Antonio Huelga a los Gallos de Sancti Spíritus al aplastarlos 14-1, un triunfo que consolida su mando en la tabla, y hoy saldrán otra vez al terreno en busca de afincarse en el trono.

En este partido Cristian Arévalo remolcó cuatro anotaciones, mientras Jorlis Bravo y Edward Magaña aportaron tres impulsadas cada uno en una ofensiva de 14 imparables que borró la derrota previa.

Matanzas, segundo lugar, vio suspendido su duelo ante Camagüey debido a un hecho lamentable: el robo de pertenencias e implementos deportivos a varios atletas en el estadio Victoria de Girón.

El suceso, repudiado por toda la comunidad beisbolera, dejó una sombra sobre la jornada y encendió las alarmas en torno a la seguridad en los parques. Hoy, los Cocodrilos buscarán, en doble jornada, acercarse a la cima del torneo.

Otro episodio bochornoso ocurrió en el Latinoamericano, donde Santiago de Cuba alineó a un jugador impropio frente a Industriales. Aunque las Avispas cayeron 6-3, de haber ganado también habrían perdido por confiscación.

Es la quinta vez que el cuerpo técnico de Eddy Cajigal incurre en esta irregularidad, lo que anticipa sanciones severas y cuestiona la seriedad de su gestión.

En lo netamente deportivo, los capitalinos, además de aprovechar el error rival, brillaron con un jonrón de Ariel Sánchez y el pitcheo de Andy Vargas para vencer 6-3, mientras Las Tunas blanqueó 7-0 a Artemisa gracias a una joya monticular de Yosmel Garcés y al poder de Yordanis Quintero y Yosvani Alarcón.

Cienfuegos y Villa Clara dividieron honores en una doble cartelera contrastante: primero, un cerrado 1-0 decidido por jonrón de Leonardo Montero; luego, un festival ofensivo 10-9 con grand slam de Erick Acevedo.

Mayabeque superó 3-0 a Ciego de Ávila guiado por el dominio de Yadián Martínez, Pinar del Río aplastó 11-1 a Granma con par de bambinazos de Juan Manuel Pérez, y en el oriente Guantánamo desató su furia para noquear 14-4 a La Isla.

La tabla muestra a Holguín (36-20) como líder solitario, seguido por Matanzas (35-21), Las Tunas (32-20) e Industriales (33-21). Detrás, un pelotón de cuatro conjuntos con 30 victorias mantiene vivo el sueño de la clasificación.

