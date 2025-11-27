Regresa Díaz-Canel a comunidades afectadas en Granma

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó este miércoles comunidades del municipio granmense de Río Cauto para evaluar la recuperación tras los daños ocasionados por el huracán Melissa.

ACN | Foto: @PresidenciaCuba

Según precisaron fuentes de la Presidencia, el recorrido incluyó poblados de Grito de Yara y Miradero, donde la crecida del río Cauto destruyó viviendas, cultivos y pertenencias de numerosas familias, según constató el mandatario.

Acompañado por ministros y directivos de sectores como Comercio, Agricultura, Construcción, Energía, Comunicaciones, Salud, Educación y Cultura, Díaz-Canel explicó la entrega de recursos y el avance de las labores de recuperación.

El Jefe de Estado reconoció que la electricidad se restableció en más del 99 por ciento de los clientes en Granma, mientras que en las provincias orientales el servicio alcanza el 80 por ciento.

Como parte de la agenda, recorrió el Consultorio Médico de la Familia Juan Vitalio Acuña, en Grito de Yara, instalación que restableció todos sus servicios y constituye centro vital para la comunidad.

En reunión con el Consejo de Defensa Provincial, el Presidente alertó que la recuperación de viviendas e infraestructuras demandará tiempo, aunque destacó el ambiente positivo en las comunidades y el agradecimiento de la población por el acompañamiento permanente.

Díaz-Canel subrayó que, además de la reconstrucción, otro desafío inmediato es el enfrentamiento a las arbovirosis, con especial atención a embarazadas, recién nacidos, niños y personas mayores.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.