Liván Moinelo elegido Jugador Más Valioso en Japón

El cubano Liván Moinelo fue distinguido como Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico en la Liga Profesional Japonesa de Beisbol, reconocimiento oficializado durante la ceremonia anual de premiación celebrada en Tokio.

Según precisó el periódico Granma, el zurdo pinareño, de 29 años, había sido declarado un día antes como el mejor lanzador del circuito, y su desempeño resultó clave para que los Halcones de SoftBank conquistaran la Serie de Japón frente a los Tigres de Hanshin.

Moinelo, con nueve temporadas en el béisbol nipón, consolidó su transición a la rotación abridora y encabezó la efectividad de toda la NPB con 1.46, además de acumular 172 ponches y un balance de 12 victorias frente a tres derrotas.

Con este galardón, el cubano se convirtió en el cuarto pelotero latinoamericano en alcanzar el premio de Jugador Más Valioso en Japón, después de Roberto Petagine en 2001, Alex Cabrera en 2002 y el venezolano Alex Ramírez en 2008 y 2009.

La votación reflejó la superioridad del pinareño, quien sumó 983 puntos, muy por encima del dominicano Franmil Reyes, designado bateador en el Equipo Ideal, con 257 unidades.

Moinelo ya había sido reconocido como Latino del Año en 2020 y 2024, pero este lauro sella la mejor temporada de su carrera y lo consagra como figura dominante en la Liga del Pacífico.

