Senador uruguayo agradece a Cuba por resultados de Misión Milagro

El senador uruguayo por el Frente Amplio, Eduardo Antonini, expresó su gratitud a Cuba por la cooperación médica que mantiene aquí como parte de la Misión Milagro.

El legislador lo hizo constar en carta enviada al embajador de la isla antillana, Antonio Pardo, encargado de Negocios aquí, en ocasión de cumplirse en esta jornada 18 años del inicio de la presencia de una brigada médica que en estos años salvó la visión a miles de uruguayos.

Deseo expresar mi gratitud y reconocimiento a la República de Cuba por la generosidad y profesionalidad de los médicos que integran la “Brigada Solidaria”, por su compromiso y dedicación en el marco del 18 aniversario de la Operación Milagro en Uruguay, dice la misiva.

Se trata de un programa promovido por los líderes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, para curar principalmente cataratas a personas de bajos recusos en el continente, y que hoy mantiene vivo aquí el contingente médico de la ínsula antillana.

Antonini refirió que el acuerdo de cooperación entre Uruguay y Cuba permitió a miles de personas de los contextos más vulnerables del país sudamericano, recuperar la visión mediante pesquisas y cirugías oftalmológicas.

El impacto positivo que el programa tiene en la calidad de vida de la población es de satisfacción y agradecimiento garantizando a los ciudadanos el derecho a la salud, concluye la carta.

La víspera, la Junta Departamental de Montevideo, por decisión unánime de los ediles y las fuerzas políticas allí representadas, realizaron una sesión de homenaje a la cooperación médica de Cuba y al trabajo de los profesionales cubanos de la salud destacados en el Hospital de Ojos “José Martí”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959