Italia lucirá su cultura y esplendor en Cuba

La XXVII Semana de la Cultura Italiana en Cuba lucirá su esplendor del 28 de noviembre al 6 de diciembre en las provincias de La Habana y Matanzas, anunciaron hoy los organizadores.

Música, cine, desfile de moda, recorridos guiados, presentaciones de libros y artes visuales prestigiarán diversos espacios de la capital cubana, muestra de los lazos de hermandad entre ambas naciones.

El evento estará marcado por la literatura italiana a través de los siglos, con homenajes a algunos de sus más importantes representantes: Giovanni Boccaccio, Eugenio Montale y Andrea Camilleri, los cuales arriban este año a aniversarios significativos.

Estos tres autores nos acompañarán como protagonistas de talleres, espectáculos originales, concurso dedicado al cómic, de diseño artístico y gráfico, destacó la embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino, desde la Casa de las Tejas Verdes, en esa capital.

Antesala de esta celebración, CartelON Estudio taller acogerá el jueves 27 un homenaje a Boccaccio, en el marco de un nuevo aniversario de su partida física; en tanto la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) será sede de la entrega del Premio Italo Calvino 2025, el día 28.

También el viernes 28, pero en el Palacio del Segundo Cabo, en la Plaza de Armas, tendrá lugar el IX Seminario Histórico sobre la Emigración y la Presencia Italiana en Cuba.

Ese día, el Café Bohemia, en la Plaza Vieja, será testigo de un desfile de moda para presentar la colección Herencia, de Gao Habana.

No faltará la música, con el espectáculo Huella italiana en la música de la América colonial, por el grupo Ensemble Cantabile (Aula Magna del Colegio San Gerónimo de La Habana, sábado 29); un homenaje a los 60 años de trayectoria artística de Lucía Altieri (Estudios Abdala, jueves 4) y el concierto A cruda voz, de la artista romana Lavinia Mancusi (Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, viernes 5).

Prestigia además el programa la masterclass El comisario Montalbano: Del personaje literario a la serie televisiva, el día 29 en la Galería Cairostudio; y el estreno en Cuba de Un Natale a Casa Croce, una película en homenaje a la figura política e intelectual de Benedetto Croce, ese mismo día en el cine 23 y 12.

Matanzas se suma a la festividad el miércoles 3 con el concierto A cruda voz, de Lavinia Mancusi y Mauro Menegazzi en el Teatro Sauto; evento que destaca entre las actividades del Proyecto Zonas Creativas en esa urbe.

Muchas son las iniciativas que prometen complacer al público en esta nueva entrega de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, las cuales fueron compartidas con la prensa por las diferentes instituciones y artistas involucrados.

Esta edición reviste una importancia especial para la relación entre nuestros dos países, pues contribuye a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación cultural que nos unen desde hace décadas, añadió la embajadora.

Apuntó que se trata de la semana cultural más antigua de todas las que se celebran en la nación caribeña.

“Desde entonces, edición tras edición, hemos sumado un nuevo capítulo a esta larga historia de amistad, intercambio y colaboración, que hoy constituye uno de los pilares de la relación entre Italia y Cuba”

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959