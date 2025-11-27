Viven 610 millones de niños en hogares con violencia, según ONU

Unos 610 millones de niños en el mundo sufren la violencia de pareja contra sus madres, según revela un nuevo informe de ONU.

Más de la mitad de los niños en Oceanía y alrededor de un tercio en África subsahariana y en Asia Central y Meridional viven en hogares marcados por la violencia, alerta el reporte de la agencia para la infancia Unicef.

En América Latina y el Caribe la cifra alcanza a 35 millones de menores de edad.

Unicef señala que uno de cada cuatro niños en el mundo – alrededor de 610 millones-, vive con una madre que ha experimentado violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja en los últimos doce meses.

El estudio se publica a la par de las nuevas estimaciones globales sobre violencia contra las mujeres difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas confirman que más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año.

Las cifras muestran que esta forma de violencia, a menudo invisibilizada, es una realidad cotidiana en millones de hogares y una amenaza persistente para el desarrollo y el bienestar infantil, advierte la ONU.

