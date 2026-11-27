Tras el cerrado triunfo sobre el conjunto local de este jueves (3×2), la selección de Cuba avanzó a la disputa del bronce, en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub 12, con sede en Boca Chica, República Dominicana.

Con esa victoria la tropa que dirige el mentor granmense Vladimir Vargas concluyó tercera en la súper ronda y tratará, hoy, de tomar revancha del fracaso ante Venezuela (0x1), su rival por las medallas bronceadas; entretanto, Estados Unidos y México pelearán por la corona.

Luego de estrenarse con derrota frente al elenco estadounidense (2×11), Vargas y sus alumnos se impusieron cómodamente a Nicaragua (8×2) y a Brasil (16×5), para acceder al cuadro principal como escoltas de los norteamericanos, líderes de la llave A.

En el inicio de la segunda ronda, vencieron a los mexicanos (3×1) y, luego, a Panamá (9×2), antes del mencionado revés frente a los venezolanos y la victoria de ayer sobre los anfitriones, que les permitió también clasificar al Campeonato Mundial de 2027, en Taipéi de China.

Los cubanos, además, intentarán igualar el desempeño de la edición anterior, en Ciudad de Panamá 2024, donde norteños y dominicanos, en ese orden, encabezaron la ubicación final por países.

La Demajagua