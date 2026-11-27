Trabajadores del Molino Julio Antonio Mella perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, conocida como GRANMAX secan el arroz de forma natural, con sol y aire, para ahorrar combustible.

Allí, al grano se aplica el método ancestral de extender al aire libre y se seca sin recurrir a equipos que gastan combustible. De esta forma se cuida la calidad de cada grano y el proceso rinde más, sin gastar de más.

Esta práctica es sencilla, pero tiene un efecto claro. Reduce el consumo de combustible y sortea las carencias de electricidad al tiempo que protege el producto que llega a la mesa de los clientes.

Al mismo tiempo, otro grupo de trabajadores llena bolsas de arroz en diferentes formatos que se destinan a la venta en divisas.

Son jornadas largas, con mucho esfuerzo físico. También exigen organización, para que cada bolsa llegue bien presentada y con la calidad que se espera.

Así, entre el sol, el aire y las manos laboriosas del colectivo, del Molino Julio Antonio Mella, en la comunidad bayamesa de El Chungo aporta al ahorro y a la calidad del arroz granmense.

Radio Bayamo