Atleta del año en Cuba, reina en gala de premiaciones

Con un vestido verde ajustado al cuerpo que dejaba ver la definición de sus músculos, la guantanamera de 22 años fue el foco de atención este martes en el capitalino Coliseo de la Ciudad Deportiva antes de recibir, por segundo año consecutivo, el premio a la Mejor Atleta femenina.

«La fama no ha cambiado en nada mi vida, al contrario, mi familia siempre me dice que los deportistas, mientras mejores resultados tienen, más humildes tienen que ser y es algo que me sale natural», le declaró a Prensa Latina en medio del asedio de diferentes medios informativos.

«Realmente me siento muy bien porque este ha sido un año de muchas competencias y hay muchos atletas que han tenido muy buenos resultados. Siento una gran emoción por haber sido escogida la mejor del año nuevamente en un país con tan buenos deportistas», agregó.

En este 2023, Cirilo se coronó en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y en los Panamericanos de Santiago de Chile, y su presea dorada en el Campeonato Mundial de Duisburgo, Alemania, la convirtió en la primera canoísta cubana en ganar un título individual en la disciplina.

«Esa fue la medalla que más disfruté, tenía un valor especial porque me dio la clasificación a las que serán mis segundas Olimpiadas. Fue tan emocionante porque me di cuenta que al final de tanto sacrificio pude ver el resultado», dijo.

Según aseguró a la agencia, no fue una sorpresa para ella llegar primera a la meta en esa competencia, porque había trabajado mucho para eso y estaba motivada por el apoyo de su entrenador y de toda su familia.

No obstante todos los homenajes recibidos y cuando van cayendo las cortinas del 2023, la canoista siente que quedó en deuda al no poder quebrar el récord mundial, en poder desde hace cinco años de la canadiense Laurence Lapointe.

«Esa fue una de las metas que me propuse, pero no se pudo. Pienso que puedo hacerlo este año al trabajar un poco más a fondo», aseguró.

«No sé que pasará con exactitud en los Juegos Olímpicos de Paris, pero voy a sacrificarme todos estos meses, dar lo mejor de mí y por supuesto, alcanzar la medalla de oro», concluyó.

