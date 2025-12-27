Aporta alimentos la Agricultura Urbana en Granma

El Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar se consolida como la vía más rápida que tiene la provincia de Granma para producir alimentos, tras el impacto de ciclones y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Un ejemplo es  lo acontecido con el  huracán Melissa  que destruyó semilleros, canteros en los organopónicos y mallas de sombreo en los  cultivos  semiprotegidos,  sin embargo, a dos meses ya se  están  obteniendo y comercializando  producciones de hortalizas como la lechuga, la acelga, la espinaca y el cebollino.

El reto  está en aumentar la  producción de  alimentos por todas las vías posibles  con la recuperación  del programa  durante la campaña de siembra de frío,   hasta lograr  el autoabastecimiento de hortalizas,  vegetales y condimentos frescos.

Potenciar  las siembras de  huertos intensivos,    recuperar  otras formas de modalidad productiva  en los consejos populares y mantener el  funcionamiento de  las fincas  municipales de semillas  que  posibiliten el abastecimiento  en los  cultivos de pepino, lechuga,  acelga, quimbombó, berenjena y  rábano, entre otros.

Asimismo, completar  la fuerza de trabajo para ganar en estabilidad en cada unidad productiva  y motivar  a la  incorporación de los granmenses, mediante la movilización   popular  que  contribuya a la necesaria  soberanía alimentaria.

