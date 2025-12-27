Jimmy Kimmel reprende a Trump

El popular comediante y presentador de programas de entrevistas Jimmy Kimmel no desaprovechó la posibilidad de volver con una "contundente reprimenda" -dijo- contra el presidente Donald Trump, al advertir sobre el auge hoy del fascismo en Estados Unidos.

Afirmó que «desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente genial» y seguidamente subrayó: «La tiranía está en auge aquí», en un discurso dirigido a los espectadores del Reino Unido, titulado «El Mensaje Alternativo de Navidad», emitido por Channel 4.

El carismático presentador reflexionó sobre el impacto del segundo mandato de Trump, de quien dijo que actúa como si fuera un rey.

Kimmel ha expresado fuertes críticas contra Trump tras regresar a la televisión después del escándalo que desató la decisión de ABC de suspender en septiembre su programa ‘Jimmy Kimmel Live!’

En una decisión sin precedentes, la cadena televisiva anunció la suspensión indefinida del popular programa nocturno tras la polémica por comentarios al aire sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Trump celebró la suspensión de Kimmel y aunque la alegría no le duró mucho calificó el despido del comediante de «una gran noticia para Estados Unidos» incluso pidió la expulsión de otros presentadores de programas nocturnos que le resultan incómodos.

Lo ocurrido con Kimmel fue apenas una de las muchas disputas y batallas legales de Trump con los medios de comunicación desde que regresó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

La lluvia de críticas a Trump estuvo relacionada con la preocupación por los problemas que venían presentando con la libertad de expresión y de prensa.

«Ganamos, el presidente perdió, y ahora estoy de vuelta en la televisión todas las noches dándole al político más poderoso del mundo una merecida y contundente reprimenda», acotó.

En sus palabras, Kimmel indicó además que «aquí en Estados Unidos, en este momento, estamos desmantelando, tanto figurativa como literalmente, las estructuras de nuestra democracia, desde la prensa libre hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial e incluso la propia Casa Blanca (en referencia a la demolición del Ala Este)».

«Estamos en un verdadero lío, y sabemos que esto también les está afectando, y solo quería disculparme», concluyó.

El canal comenzó la tradición de emitir un mensaje alternativo de Navidad en 1993, especie de otra visión respecto al discurso televisado anual a la nación de la monarquía británica.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959