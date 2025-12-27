Reconocen al Sistema de Televisión en Granma por cobertura del huracán Melissa

En el acto por el 67 aniversario de la Revolución, en Río Cauto, se reconoció al Sistema de la Televisión en Granma por su cobertura durante el huracán Melissa en la provincia.

El colectivo de trabajadores produjo más de un centenar de materiales periodisticos. La mayor productividad recayó en el canal provincial CNC TV Granma.

La cobertura permitió a la población estar informada sobre los daños, los momentos más complejos y la etapa de recuperación. Los trabajos audiovisuales mostraron la resiliencia de los habitantes en las zonas más afectadas y documentaron la solidaridad ciudadana, así como las ayudas gubernamentales y de agencias internacionales.

La primera secretaria del Partido en la provincia, Yudelki Ortiz Barceló, y la gobernadora, Yanetsy Terry Gutiérrez entregaron el reconocimiento a Susel Domínguez Serrano, Directora del sistema televisivo en Granma, en representación del colectivo.

CONTEXTO

El evento meteorológico, que tocó tierra en Cuba con categoría 3 en la madrugada del 29 de octubre, dejó lluvias torrenciales y vientos que superaron los 200 km/h. En los días siguientes, la crecida súbita del río Cauto, el más largo de la isla, inundaciones en los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo.

FOTO: Ibrahin Sánchez Carrillo

