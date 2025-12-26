Denuncian a TCP en La Habana por rechazar billetes de cinco pesos

Un trabajador por cuenta propia (TCP) en el municipio de Boyeros, de esta capital, fue denunciado por el periodista Carlos Manuel Serpa Maceira desde su perfil en Facebook por negarse a recibir billetes de cinco pesos cubanos (CUP), lo que provocó inconformidad entre clientes y cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas financieras vigentes.

Según confirmó el periódico Tribuna de La Habana, el incidente se registró en un establecimiento ubicado en la Avenida de Vento y Línea del Ferrocarril, en la barriada de Miraflores Nuevo, donde la dependienta informó que solo se aceptaban billetes de 100 CUP en adelante, según testigos.

La práctica contradice lo establecido por el Banco Central de Cuba, que reconoce como válidos todos los billetes emitidos en moneda nacional, independientemente de su denominación, y constituye una violación de las disposiciones oficiales.

Clientes afectados señalaron que la negativa a recibir billetes de baja denominación se suma a otras irregularidades detectadas en algunos negocios privados, como la no aceptación de transferencias bancarias, lo que genera malestar en la población.

Especialistas han reiterado que los billetes de cinco CUP, o de menor denominación, mantienen plena validez y deben ser aceptados en todas las transacciones, por lo que instaron a denunciar estas prácticas ante las autoridades competentes para garantizar el respeto a la legalidad.

El caso expuesto en Boyeros refleja la necesidad de reforzar la supervisión sobre trabajadores por cuenta propia y mipymes, a fin de asegurar que se cumplan las regulaciones financieras y se protejan los derechos de los consumidores.

