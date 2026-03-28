Horas aterradoras de una agresión imperialista

Manzanillo, Marzo 26.- Cuando Alejandro Pelegrino Rivero viajó hacia la República Bolivariana de Venezuela con el corazón henchido de humanismo y solidaridad, como parte de la misión médica cubana en su condición de especialista de microbiología, no imaginó que en la nación suramericana viviría horas aterradoras durante la agresión imperialista del pasado tres de enero.

“Fui a la misión en el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2025 y el ocho de enero del actual año, por laboratorio de tecnología suma, sistema microultranalítico que era la función que desempeñaba en Miranda, uno de los estados que fue atacado por las fuerzas militares estadounidenses”, detalló el colaborador oriundo de este municipio granmense.

Del sueño a la pesadilla

El temor volvió a dibujarse en el rostro del joven al recordar aquella madrugada en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) perteneciente a Los Altos Mirandinos, en Guaicaipuro, cuando el sueño se transformó en pesadilla alrededor de las dos de la madrugada al sentir fuertes estruendos de aviones de combate procedentes del país norteño.

“Tenían rodeada toda la zona donde me encontraba, yo veía a través de la ventana a los aviones sobrevolando y la colaboradora que convivía conmigo estaba con la presión arterial alta, entonces tenía que controlarme emocionalmente para tratar de tranquilizar a mi compañera. Fue un momento muy difícil porque los cubanos no vivimos situaciones de intervenciones extranjeras, ni de guerra; nosotros aquí tenemos paz y tranquilidad”, subrayó.

Añadió que, en medio de tanta incertidumbre tenían que dar parte cada 30 minutos a la Misión Médica Cubana sobre su estado; al tiempo que recibían orientaciones precisas de mantenerse en la casa bajo resguardo. “Fue todo muy traumático”, acotó.

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Con la mirada fija, sentado en una de las butacas en la sala de su casa, Alejandro evocó cada detalle de lo vivido aquellas horas que parecían interminables, pero que revelaron el verdadero rostro del enemigo norteño.

“Desde el tres de enero que sucedió la agresión y el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hasta el día ocho del propio mes que salí para Cuba, no logré conciliar el sueño por esa terrible experiencia”, añadió.

Regreso a la Patria

“Me llamaron en la madrugada del siete para comunicarme que la jornada siguiente tomaría vuelo para mi país, y así sucedió; nos trasladaron para el aeropuerto de Maiquetía, y en la noche logramos salir para Cuba. Tuvimos el honor de venir acompañados de Bruno Rodríguez Parrilla, nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, y con combatientes connacionales que cumplían misión en Venezuela como escoltas de Maduro, pero que no perdieron la vida en la desigual agresión. Fue un viaje muy seguro”, significó.

Describe Pelegrino Rivero que al arribo a la Patria fueron recibidos por altos jefes militares y el titular de salud pública en la isla, José Ángel Portal Miranda, y al pisar tierra cubana la alegría volvió a su rostro:” El miedo desapareció porque ya estaba seguro en mi Patria”.

De la tierra de Chávez el bisoño guarda el afecto y la gratitud de sus hijos, la satisfacción del deber cumplido y una gran enseñanza por los sucesos del tres de enero, “porque Donald Trump y Marco Rubio, el Presidente y el Secretario de Estado de las Estados Unidos en la actualidad, son capaces de cualquier cosa, pues ver cómo agredían y morían personas como si fuese una película, a través de una pantalla, eso no es propio de humanos con valores y principios”, sentenció.

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De ahí que, el primer colaborador manzanillero que retornó a su natal terruño dejó un claro mensaje:” Los cubanos tenemos que estar unidos hoy más que nunca, sobreponernos a las dificultades y seguir adelante por nosotros mismos, solo así estaremos más seguros. Recordamos siempre que los misiles no tienen nombre”.

Radio Bayamo