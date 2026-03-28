OMS denuncia afectación de la salud en Cuba por bloqueo petrolero

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, denunció el impacto en el sector sanitario de Cuba de la crisis energética provocada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

En las redes sociales subrayó que la salud debe protegerse “a toda costa” y nunca quedar “a merced” de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad.

El funcionario calificó la situación en la isla como “muy preocupante”, y dijo que el país lucha por mantener la prestación de servicios sanitarios.

Informes dan cuenta de que los hospitales cubanos enfrentan dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

Durante el último mes se han pospuesto miles de intervenciones quirúrgicas, y las personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas que se preparan para dar a luz, están en situación de riesgo debido a la falta de electricidad para hacer funcionar los equipos médicos y mantener la cadena de frío para las vacunas.

Añadió que la salud de las personas y los servicios que las atienden no pueden quedar a merced de las fluctuaciones en el suministro eléctrico y la geopolítica.

“Los hospitales, las clínicas y las ambulancias de Cuba son necesarios ahora más que nunca, y deben recibir apoyo para llevar a cabo su labor de salvar vidas”, aseveró.

Las autoridades cubanas han denunciado los graves perjuicios que esta situación ocasiona en el sector sanitario, entre ellos el aplazamiento de cerca de 100 mil intervenciones quirúrgicas, retrasos en los programas de vacunación y la falta de acceso a un suministro estable de medicamentos para las personas con enfermedades crónicas.

Cubadebate