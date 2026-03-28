Convocan donaciones para Cuba este 29 de marzo en Santo Domingo

Santo Domingo, La Campaña Nacional de Solidaridad del Pueblo Dominicano ¡Cuba no está sola! convocó a la ciudadanía a donar medicamentos, alimentos y paneles solares a la isla, en medio de las dificultades por el bloqueo de Estados Unidos.

Al cerco económico que dura más de 60 años se suman otras medidas de máxima presión como la orden ejecutiva suscrita en enero de este año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contempla la imposición de aranceles a países o entidades que faciliten el suministro de petróleo a la nación caribeña, lo que ha agravado la situación energética.

Los organizadores informaron que la recepción de la ayuda se realizará el próximo domingo 29 de marzo, a las 10:00, hora local, en el Parque Independencia, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde se espera la participación de diversos sectores sociales.

La Campaña destacó, además, la histórica vocación solidaria de Cuba, que de manera desinteresada y pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero, ha brindado apoyo a numerosos pueblos del mundo, incluido el dominicano.

En ese sentido, subrayó que este es un momento propicio para que la República Dominicana corresponda a esa solidaridad.

El 17 de marzo pasado una veintena de organizaciones sociales, patrióticas, culturales y comunitarias de la República Dominicana instaron a fortalecer el apoyo al pueblo cubano, al destacar los vínculos de hermandad entre ambas naciones.

Durante una rueda de prensa, anunciaron la campaña del pueblo dominicano “¡Cuba no está sola!” y subrayaron la necesidad de impulsar acciones concretas ante las dificultades que enfrenta la isla.

En la ocasión, Roberto Payano, presidente de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba y en representación de las organizaciones que componen la jornada ¡Cuba No está Sola! anunció la recolección de medicamentos, insumos médicos y materiales de uso cotidiano en municipios y provincias del país.

También informó sobre la promoción de iniciativas de cooperación energética, entre ellas el envío de kits solares, en medio de las medidas de máxima presión de la Casa Blanca.

Precisó que hasta el presente se habilitaron varios centros de acopio, ubicados en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede de la Asociación Dominicana de Profesores y locales de sus comités municipales, la Escuela Multitemática y la instalación del partido Fuerza de la Revolución.

Asimismo, en la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la ONG Ce-Mujer, el Comité de Solidaridad con los Pueblos en Barahona, además de una cuenta bancaria de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959