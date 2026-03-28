Raida Alfonso, Premio Omar Valdés 2026

“Recibir el premio Omar Valdés, en el Día Mundial del Teatro, es un orgullo y una distinción. Nunca trabajé para premios, pero es muy reconfortante que tus compañeros valoren tu trayectoria. Estoy muy agradecida”.

Así lo expresó la primera actriz Raida Alfonso Antúnez, al recibir este viernes, el Premio Omar Valdés, 2026, en la galería Dos columnas de la Uneac provincial a donde acudieron representantes escénicos de Bayamo.

Reconocida en el ámbito cultural por su inquebrantable dedicación, la denominada Madre del teatro en Granma, soñó con ser cantante, pero fue el Colectivo Teatral Granma quien atrapó sus ideas y pasiones.

El referido premio, rinde homenaje al destacado actor cubano Omar Valdés y se entrega desde 1994 a figuras emblemáticas del teatro nacional. Raida lo recibe por el conjunto de su obra artística y la labor pedagógica desarrolladas.

Previamente la Casa de Cultura 20 de Octubre de la capital provincial realizó este jueves el encuentro “Entre Bambalinas”, con dos puestas en escena, de estreno: El caballito enano, de Dora Alonso y la versión de El ratón pirulero, de Pepe Carril, ambas a cargo del grupo infantil Arcoiris, que dirige Paula Mayden Barrero Cisnero.

La organizadora del evento destacó la importancia de estas acciones para preservar y promover las tradiciones culturales locales, así como para estimular el desarrollo integral de los participantes, otro regalo para Raída, como parte de las actividades colaterales con motivo del Día Mundial del Teatro

Compartieron la efemérides del 27, el Director provincial de Cultura

Ridiel Roblejo Leyva, el Presidente de las Artes Escénicas en Granma Ebenezer Castillo Figueredo y la Presidenta de la Uneac, a igual instancia, Yamisleidis Reyes Beltrán.

La Demajagua