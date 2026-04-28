En la refinería de Santiago de Cuba también se obtuvo nafta, fuel oil y diésel a partir del crudo nacional

Con una vasta experiencia en la innovación, el colectivo de la Refinería de Petróleo Hermanos Díaz –una de las cuatro que procesan ese combustible en el país– adecuó «instalaciones en las que se refinaba el crudo pesado que adquiría el país antes del bloqueo petrolero anunciado por la Administración Trump, y «hacer correr» el crudo nacional», explicó a Granma Irene Barbado Lucio, directora general de la entidad, perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

«Anteriormente habíamos logrado procesar el crudo pesado importado con un solvente que lo llevara a los 16 grados api; permitiendo que se convirtiera en crudo medio, porque nuestra industria fue diseñada para hacerlo con el ligero; pero no pensamos en hacerlo con el nacional», precisó el ingeniero Víctor Manuel Díaz Despaigne, líder del grupo multidisciplinario que materializó la innovación tecnológica.

Dada la urgencia de obtener nafta para continuar con la extracción en los pozos petroleros, en la Hermanos Díaz se logró obtener, del crudo nacional -altamente viscoso, con mucho azufre y otros contaminantes-, «que tanto ese derivado como fuel oil y diésel se pusieran a disposición del país. Ha sido un proceso paralelo al del Centro de Investigaciones del Petróleo, caracterizado por mucho estudio y experimentación», agregó Barbado Lucio, también miembro del Comité Central del Partido.

Se prevé volver a hacer otra «corrida» de crudo nacional, «como parte del perfeccionamiento continuo de los procesos industriales, que se intensifica con este tipo de petróleo, para lograr derivados de calidad y el imprescindible cuidado del medio ambiente», concluyó Barbado Lucio.

INVESTIGACIÓN Y RESULTADO

En reciente reunión del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con miembros del Consejo Nacional de Innovación (CNI), se dio a conocer la tecnología para el uso del crudo nacional desarrollada también por el Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet), basada en la termoconversión.

Con esto, destacó el Jefe de Estado, «rompimos un criterio, un tabú que había en el país, de que el crudo nacional no se podía refinar, que no se podía emplear en otras cosas, y prácticamente lo teníamos condenado a que se usara directamente en un grupo de termoeléctricas».

¿EN QUÉ CONSISTE?

La termoconversión es un proceso que permite mejorar las propiedades del crudo pesado y extrapesado (como el de la franja norte petrolera, que hoy es el más disponible y explotado en el país a pesar de su alta densidad, viscosidad y contenido de azufre), al favorecer la destrucción de algunos de sus compuestos más complejos a través del calentamiento controlado.

Según un reporte de prensa de Presidencia, el ingeniero Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de Cupet, explicó que la tecnología trata, básicamente, de disminuir la viscosidad del crudo sin la necesidad de tener que mezclarlo con nafta, un producto que ha estado escaseando debido al bloqueo recrudecido, la persecución de los combustibles desde 2019 y ahora por el bloqueo energético.

Pérez Cardoso informó la decisión de instalar una planta piloto en la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, y que se hará allí para aprovechar las condiciones allí existen: el agua, el vapor, la electricidad, y sobre todo la experticia de su equipo de trabajo, que ha estado procesando este crudo desde el año 2010.

La implementación de esta innovación incluye a su vez una segunda etapa, dirigida al desarrollo catalítico a partir de lateritas cubanas; «o sea, con nuestros recursos naturales, para rebajar su contenido de azufre, que es otro gran desafío del crudo cubano».

La Demajagua