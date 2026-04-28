Unicef comprometido con la recuperación del territorio granmense

Luego del impacto de sismos, el paso del huracán Melissa y las inundaciones que le siguieron, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como parte del Plan de Acción de Naciones Unidas, ha incluido apoyos para asegurar y restablecer servicios esenciales como el acceso a agua, atención médica, el rápido retorno de las niñas, niños y adolescentes a entornos educativos seguros y el apoyo psicoemocional como parte de su recuperación.

Diego Fernández López, funcionario de la organización y especialista en emergencias se refirió a la instalación de 5 equipos de bombeo funcionales además con energía solar, para favorecer comunidades rurales en el municipio de Pilón.

“Se pudo asegurar la rápida entrega de material escolar y tejas para escuelas afectadas, kits de higiene para familias y el traslado de 3 plantas potabilizadoras para necesidades urgente de acceso a agua a comunidades de Río Cauto y Cauto Cristo afectadas por las inundaciones que provocó Melissa”, confirmó Fernández López.

También se ofreció apoyo logístico durante el último trimestre de 2025 e inicio de este año, para abastecer de agua potable a comunidades sin redes de suministro, que se sirven mediante pipas y se distribuyeron Kit para prevención de enfermedades diarreicas.

Entre los insumos aportados al territorio se encuentran: 10 tanques de agua colapsables de 6 metros cúbicos cada uno, 3 mil kits de higiene para familias y más de 4 mil Jerry cans colapsables de 10 litros.

Otros suministros llegarán a Buey Arriba, Cauto Cristo, Río Cauto, Manzanillo, Jiguaní y Pilón, como parte del Programa Conjunto “Prevención y atención al embarazo y la fecundidad adolescente en Cuba (2025–2028)”, una iniciativa de UNICEF junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, con financiamiento de la Unión Europea.

En estos municipios de Granma afectados por el huracán Melissa, el programa impulsará acciones clave de protección, resiliencia y recuperación, que incluyen apoyo psicosocial en entornos protectores y servicios comunitarios y promoción de prácticas higiénicas con participación activa de adolescentes.

La Demajagua