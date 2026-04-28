Unicef comprometido con la recuperación del territorio granmense

Diego Fernández López, funcionario de la organización y especialista en emergencias se refirió a la instalación de 5 equipos de bombeo funcionales además con energía solar, para favorecer comunidades rurales en el municipio de Pilón.
“Se pudo asegurar la rápida entrega de material escolar y tejas para escuelas afectadas, kits de higiene para familias y el traslado de 3 plantas potabilizadoras para necesidades urgente de acceso a agua a comunidades de Río Cauto y Cauto Cristo afectadas por las inundaciones que provocó Melissa”, confirmó Fernández López.
También se ofreció apoyo logístico durante el último trimestre de 2025 e inicio de este año, para abastecer de agua potable a comunidades sin redes de suministro, que se sirven mediante pipas y se distribuyeron Kit para prevención de enfermedades diarreicas.
Entre los insumos aportados al territorio se encuentran: 10 tanques de agua colapsables de 6 metros cúbicos cada uno, 3 mil kits de higiene para familias y más de 4 mil Jerry cans colapsables de 10 litros.
Otros suministros llegarán a Buey Arriba, Cauto Cristo, Río Cauto, Manzanillo, Jiguaní y Pilón, como parte del Programa Conjunto “Prevención y atención al embarazo y la fecundidad adolescente en Cuba (2025–2028)”, una iniciativa de UNICEF junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, con financiamiento de la Unión Europea.
En estos municipios de Granma afectados por el huracán Melissa, el programa impulsará acciones clave de protección, resiliencia y recuperación, que incluyen apoyo psicosocial en entornos protectores y servicios comunitarios y promoción de prácticas higiénicas con participación activa de adolescentes.