Exhibirán hoy el filme “Nora” en la Ciudad Monumento

La película cubana “Nora”, dirigida por Roly Peña, será exhibida este martes, 28 de abril, a las 5:00 de la tarde, en el cine Céspedes, de la ciudad de Bayamo, como parte de su recorrido nacional por el circuito de salas del país, que comenzó el día 11 de este mes.

Se trata de un thriller que combina drama y espionaje, y se sumerge en la convulsa década de los años 90 del pasado siglo, para contar la historia de una joven agente encubierta de la Seguridad del Estado de Cuba.

La trama sigue a la protagonista —interpretada por la actriz Ingrid Lobaina— en su peligrosa misión de infiltrarse en organizaciones contrarrevolucionarias que operan en el sur de la Florida con el fin de ejecutar actos terroristas contra Cuba.

La obra, una coproducción entre Cubavisión, el ICAIC y la productora Patria, cuenta con un elenco que incluye a figuras consagradas, como Aramís Delgado, Héctor Noas y Patricio Wood, junto a otros talentosos, como Carlos Luis González, Clara García y Reytel Oro.

El filme, con guion de Amílcar Salatti, ha sido destacado por la crítica por su puesta en escena y por su narrativa visual, que mantiene la tensión desde los primeros minutos.

Su estreno oficial fue el 3 de diciembre de 2025, en el Cine Yara, de La Habana, en ocasión del 46º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano; el 28 de ese mes fue presentado en Bayamo, de manera especial, con la presencia de Roly Peña.

El 11 de abril comenzó la presentación de “Nora” en el circuito de cines cubanos, fuera de eventos especiales.

La Demajagua