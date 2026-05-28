Filme cubano llegará a las salas de cine a partir de este viernes

El filme cubano Cinco historias de amor y un bolerón desesperado, dirigido por el realizador Arturo Santana, será estrenado en las salas de cine de Cuba desde este viernes 29 de mayo.

Concluido en 2025 y presentado con anterioridad dentro del programa de proyecciones especiales del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, la obra, —tal como expresa el titulo— reúne cinco tramas que se relacionan con el filme anterior de su director, Habana selfies (2019).

En este mismo sentido, Santana dijo a la prensa que la intención es concebir una trilogía sobre la ciudad, los sueños y el amor; de ahí que en ambos largometrajes se asemejan los temas, los personajes, las situaciones y escenarios, incluso la fotografía para lograr un matiz muy similar o uniforme.

Cinco historias de amor y un bolerón desesperado es una especie de catálogo o muestra de personajes que buscan la felicidad a toda costa, porque sienten o padecen la terrible soledad y se aferran a esa búsqueda que los devuelva o los lleve a un estado de plenitud; proceso en el que irán descubriendo también sus propios miedos, sus maneras de asumir o no la verdad de la vida y desafiando sus marcas y sus límites.

Según refirió el propio realizador, el filme es, igualmente, el resultado del trabajo en equipo, donde se han sumado las voluntades de muchos creadores en esta obra; desde la dirección de fotografía y la edición se juega a contar las aspiraciones de los personajes, sus deseos de revertir las realidades que los caracterizan.

Dentro de las escenas aparecen recurrentes presencias de los filmes anteriores de Santana, para conformar otros diálogos posibles desde las referencias cinematográficas; sin embargo, en esta nueva entrega, se aplican distintas visiones desde el concepto fotográfico, la iluminación y la dirección de arte, lo que consolida el sentido artístico de la obra.

La película podrá ser vista en toda Cuba a partir de la voluntad del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) por llevar a las salas los recientes estrenos del cine cubano.

La Demajagua