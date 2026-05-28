Cuba ya tiene equipo para comenzar en Liga de Naciones de Voleibol 

Cuba ya tiene el equipo masculino que comenzará su accionar del 10 al 14 de junio en la primera semana de las preliminares de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL, por sus siglas en inglés) 2026, con sede en la ciudad china de Linyi, donde abrirán ante Polonia.

El director técnico (DT) Jesús Cruz adelantó hoy los 14 integrantes de la selección, la que será abanderada en la tarde de este jueves en la Escuela Nacional de este deporte, en esta capital.

Cruz informó que los centrales serán el habanero David Fiel y Alexis Wilson, el pinareño Thiago Suárez y el mayabequense Jakdiel Contreras, y los atacadores auxiliares, el matancero Julio César Cárdenas, el habanero Nivaldo Díaz, el Camagüeyano Bíctor Ramón Andreu y el mayabequense Bryan Camino.

Los matanceros Alejandro Miguel González y Daniel Martínez estarán opuestos, y los habaneros Christian Thondike, quien será el capitán de la escuadra, y Julio Alberto Gómez serán lo pasadores, mientras que los líberos escogidos son el capitalino Yonder García y el cienfueguero Lázaro Yudiel Arrechea.

Como entrenadores auxiliares estarán Mario Izquierdo y Manuel Espinosa, y el fisioterapeuta Eladio Vives, en tanto que Yumilka Ruiz, comisionada nacional, fungirá como jefa de delegación del equipo que debe viajar el próximo día 30 hacia China.

También se conoció que en la urbe china de Linyi jugarán tres partidos de preparación ante la selección anfitriona, en la que aparecen como debutantes Martínez, Cárdenas, Andreu, Díaz, Wilson, Contreras y Arrechea.

Otro aspecto importante señalado por Cruz es que el día 13 de julio se integrarán al plantel los centrales habaneros Robertlandy Simón y Javier Concepción, los jugadores de esquina, el villaclareño Marlon Yant y el cienfueguero Miguel Ángel López y el opuesto guantanamero José Massó.

El DT cubano explicó a la publicación deportiva JIT: “Como objetivo fundamental nos proponemos luchar por mantenernos en el ranking entre los 12 primeros y después que pasemos la primera semana es que tendremos más claro cuál será nuestra meta final”.

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, Cuba abrirá su calendario, en el pool tres, el 10 de junio contra Polonia, actual campeón y líder del ranking mundial, para luego seguir frente a Ucrania (12), Eslovenia (13) y China (14).

En la segunda semana, en el grupo cuatro, jugarán en la ciudad francesa de Orleáns y tendrá de rivales a Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024, el día 24, y a continuación a los anfitriones, titulares olímpicos (25), Serbia (26) e Irán (28).

La ciudad japonesa de Kansai, será el escenario de la tercera y última fase preliminar para la selección cubana, con los contrincantes de la pool a Bélgica (15 de julio), Argentina (17), Canadá (18) e Italia (19), actual campeón mundial.

La gran final de la Liga de Naciones masculina está prevista del 29 de julio al 2 de agosto en la urbe china de Ningbo.

En esta edición de la VNL los cubanos no tendrán que topar a Alemania, Brasil, Bulgaria, Japón y Turquía.

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